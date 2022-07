Hivatalos: nagyon nehéz helyzetben vannak a nyugdíjasok

Már eddig is lehetett sejteni, hogy az élelmiszerárak elszállása miatt a nyugdíjasok különösen nehéz helyzetben vannak. Ez most már a hivatalos statisztikákban is egyértelművé vált. A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint ugyanis míg az általános fogyasztói árindex júniusban 11,7 százalék volt (egy százalékponttal magasabb, mint előző hónapban), addig a nyugíjasok fogyasztói kosara alapján számolt index 11,8 százalék lett (1,1 százalékpontos emelkedést követően).

Vagyis június hónapban már a társadalom legidősebb rétegét az aktív társadalomnál jobban viselte meg az árak emelkedése. A háttérben az a bizonyos fogyasztói kosár áll. A nyugdíjasok ugyanis nagyobb arányban költenek élelmiszerekre, gyógyszerekre, míg kevesebb kiadásuk van például tartós fogyasztási cikkekre, ruházatra.

Az inflációt pedig az elmúlt időszakban már egyértelműen az élelmiszerek árának emelkedése pörgeti. A KSH jelentése szerint ez a termékkör előző évhez képest már 22,1 százalékkal drágult, hiába vetett ki a kormány ársapkát bizonyos alapvető élelmiszerekre. Láthatóan ez összességében nem ér túl sokat, hiszen az alap inflációs folyamatok (világpiaci árak alakulása, a forint árfolyama) mellett a kiskereskedelmi szektorra kivetett különadót is igyekeznek szétteríteni a termékeken a kereskedők. Bár a kormány szerint ilyen nem történik, azért a jegybank inflációs jelentésében is számít erre a lépésre a "korábban tapasztaltak" alapján.

No, de visszatérve a nyugdíjasok inflációjára, az az első hat hónapra vonatkozóan már 9,2 százalékos, ami még kicsivel alatta marad az általános árindexnél, ami 9,4 százalék lett. Azonban nagyon ennek örülni egyáltalán nem lehet. Egy hónappal ezelőtti cikkünkben jeleztük, hogy Orbán Viktor már kezdhet gondolkozni a következő nyugdíjkorrekción, ami most már szinte megkérdőjelezhetetlen feladata lett a kormánynak.

Az év eleji 5 százalékos nyugdíjemelés mellé júliusban 3,9 százalékos kiegészítést utal ki a kormány, de az már biztosan kevés lesz. Hiszen a tényleges infláció (9,4 százalék) meghaladta a 8,9 százalékot.

A nyugdíjasok tekintve, hogy a kormány a 13. havi nyugdíjat is korrigálja és a kiegészítést az elmúlt félévre visszamenőleg utalja ki, egy kicsit így júliusban fellélegezhetnek. Valamivel több pénzből tudnak abban a hónapban gazdálkodni, ám lévén további áremelkedésekre lehet számítani, augusztusban már ugyanúgy biztosan kevesebbet fog érni a nyugdíjuk:

az infláció a korrekcióval kiegészített nyugdíjemelkedés mértékét továbbra is meghaladja majd.

A helyzet meglehetősen rosszul néz ki, hiszen a kormány a következő kiegészítést novemberre tervezi szükség esetén. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába igazodnak kicsit a nyugdíjak a valósághoz, továbbra is a társadalom legidősebb rétege hitelezi az államot, mert a kormány mindig csak utólag követi le az infláció alakulását.