Hivatalos: a semmiből él ma már minden második álláskereső

Mérséklődött az elbocsátási hullám is, hiszen csoportos létszámleépítés formájában 1565 dolgozó elbocsátását jelentették be a munkaügyi hivatalokhoz júliusban. Ez már a járvány előtti szintekhez közeli érték. Az NFSZ kimutatása szerint a leépítések elsősorban

Ami az újonnan létrehozott munkahelyeket illeti, látható, hogy a közfoglalkoztatás nagyobb fokozatra kapcsolat, állami támogatással ugyanis 51 568 munkalehetőség nyílt meg , ami idén a második legmagasabb szám. Ennél csak a szokásos, tavaszi időszakban, márciusban jött létre több (92,2 ezer). Emellett - ha kicsit visszafogottabban is, de - a piac önerejéből is támasztott munkaerő-keresletet. 11 586 pozíciót nyitottak meg a cégek, ami a járvány hazai megjelenése utáni szintnek majdnem a duplája.

Emellett egyébként csökken a szociális segélyben (74 504 fő) részesülők száma, a tartósan álláskeresőké ugyanakkor néhány százfővel emelkedett, 79 429-en voltak júliusban. 25 ezer fővel 100 ezerre mérséklődött azok száma is, akik álláskeresési járadékban (vagyis gyakorlatilag munkanélküli segélyben) részesültek a hetedik hónapban.

Ezen belül azonban az egyes álláskeresői csoportok létszáma némely esetben rendkívül kedvezőtlenül alakult, ami újabb muníciót ad azoknak a kritikus hangoknak, melyek a munkanélküli ellátás 3 hónapos jogosultsági idejének - legalábbi átmeneti - meghosszabbítását szorgalmazták a kialakult gazdasági válságra való tekintettel. A kormány azonban inkább a közfoglalkoztatást favorizálja ebben a helyzetben is.

