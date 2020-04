Hogyan éljük túl a karantént? Profi tippek az izoláció mestereitől

Megfojtja a coachképzést a felsőoktatási törvény módosítása

A február 15-én életbe lépett úgynevezett salátatörvény elég sok szakmának odavág, melyet a coachok is megdöbbenéssel fogadták. Erről beszélgettünk Von Bartheldné Ábri Judittal, az egyik legtapasztaltabb hazai coach szakemberrel, a Henley Business School (UK) coach tanárával, aki úgy véli, a szakmára nézve rendkívül káros, hogy a törvény szerint csak az mondhatja el magáról, hogy coach, aki az ehhez szükséges hazai egyetemi diplomával rendelkezik. Mivel annak idején nemzetközi szinten indult el ez a szakma, ennek megfelelően nemzetközi mérce és képzés alapján is dolgoznak képviselői. Cikkünk még a járvány előtt készült, de érthető módon a napi történések miatt csak most tud megjelenni, s a helyzetre reagálva a coachok már online segítenek az életvezetési kérdésekben.