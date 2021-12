Hol nem található Vilnius? Litván turisztikai kampány, a karácsony jegyében

Amint az egy közelmúltban végzett felmérésből kiderült – amelyet online, illetve Berlin utcáin – végeztek, sokaknak fogalmuk sincs róla, hogy Vilnius Litvániában található, és annak fővárosa. Voltak, akik Olaszországban, Ausztriában, Svédországban, sőt, Venezuelában helyezték el…

A Hol NEM található Vilnius? kampányt nem fejezték be a berlini felméréssel: nemrég ismét arra kérték a látogatókat, hogy helyezzék el a térképen a várost. A válaszok viccesnek tűnnek, hiszen van, aki szerint Finnországban, Romániában illetve Kazahsztánban található ilyen város…

Mindez arra késztette a litván főváros marketing és turisztikai szakembereit, hogy idén élénk karácsonyi kampányba fogjanak, növelendő a város népszerűségét. Nem ez az első meglepő turisztikai kampány, amit folytatnak: a szakma egyik legmerészebb és leghíresebb akciójának jelszava az Európa G-pontja szlogen volt.

Karácsonyfa a vilniusi reptéren. Fotó: simpleflying.com Karácsonyfa a vilniusi reptéren. Fotó: simpleflying.com

Minél északabbra megyünk, annál nagyobb jelentősége van a téli ünnepeknek, amelyek fényt varázsolnak a több hónapig tartó sötétségbe. A karácsonyfa állítás a balti államokban még a szovjet időkben is dívott, igaz, semmi köze nem volt az európai vagy amerikai jellegű, vallási kötődésű – no meg a fogyasztást dicsőítő - ünnepekhez.

A rendszerváltás óta már advent idején elkezdődik a városok karácsonyfáinak felállítása, a főterek kezdenek fényárba borulni és itt is megnyíltak a vásárok.

Litvánia fővárosa hosszú évek óta előkelő helyezéseket ér el a karácsonyfa szépségversenyben – merthogy ilyen is létezik. A Vilnius főterén álló, feldíszített kompozíciókat Európa legszebbjei között tartják számon: többször is első helyen végeztek e megmérettetésben. Gyakoriak az alternatív fadíszítések - amelyek ma már elterjedtek a „civil” lakberendezésben is - hogy ne kelljen hosszú évekig növekvő fákat kivágni, amelyeket végül összezúznak.

Mindegyik évben különleges üzenete van az itteni alkotásoknak: tavaly például a hagyományosan feldíszített lucfenyőt egy jókora, csillogó-villogó fémpanelekből és tükrökből álló építmény övezte, jelképezve a védelem fontosságát. Az volt a cél, hogy a járvány miatt messziről is csodálhassák az emberek az alkotást, ugyanakkor a kompozíció szellemisége egyben utalt a kortárs művészetre.

De gondoltak a környezetvédelemre is: a fémkúpot valódi fenyőágakkal díszítették, amelyeket erdőben kidőlt fákról szedtek össze.

Idén az utolsó novemberi hétvégén gyújtották fel az égők százait, tehát hivatalosan is megkezdődött az ünnepi szezon – amint arról Vilnius turisztikai ügynöksége tájékoztatta szerkesztőségünket. Az idei installációt 96 hatalmas mű hópehely, 2 kilométernyi - ! - fénygirland és 46 csillogó tükördarab díszíti, jelképezve a jeget, a havat és a fagyos időt, mindezt fényekből, színekből és díszekből megálmodva.

A világ legkülönlegesebb karácsonyfáját tavaly a litvánok Vilnius repterén állították fel, méghozzá az utasoktól elkobzott tárgyakból, amelyeket lefújtak zöld színre és fenyőformát építettek belőlük. Ezzel figyelmeztették az utasokat feledékenységükre, hiszen ma már mindenki tudja, hogy ollót, kést és egyéb veszélyes tárgyat, szerszámot nem szabad felvinni a fedélzetre.

Az idei fricska, hogy átírják a klasszikus Boldog karácsonyt című nemzetközi, hagyományos dalocskát, egy fajta remake formájában. Mind a dal, mind a pimasz videó része a Karácsony Vilniusban rendezvénysorozatnak.

A Go Vilnius, a város hivatalos turisztikai és üzletfejlesztési ügynöksége, október végén indította el kampányát, hogy a külföldi látogatókat meggyőzze: érdemes ide utazniuk, hogy felfedezzék a litván főváros ünnepi varázsát. A karácsonyi, kissé oktató célzatú kampányvideóban a vilniusi városi kórus arról énekel, hogy Vilnius hol NEM található. A filmben kamera a település képét felülről mutatja, sok-sok színes hőlégballonnal, mivel Vilnius az egyetlen európai főváros, amely lehetővé teszi a rendszeres hőlégballonos utazásokat. A videó utolsó jelenete a TV-torony körül forog: ez az ország legmagasabb épülete (326,5 m), étterme pedig 180 méterrel a föld felett helyezkedik el.

Inga Romanovskienė, a Go Vilnius igazgatója szerint az idei kampány egy korábbi, a "Vilnius: Amazing Where where You Think It Is" szlogenre épül. Mint minden évben, a litván főváros idén is téli csodaországgá változik.

Tavaly a város vezetése olyan érdekes kezdeményezéssel állt elő, miszerint a lakosok megőrizhetik cserepes fenyőiket, majd később egy erre a célra kijelölt területen ültethetik el, amelyből pár év múlva ismét erdő lesz.