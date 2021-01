Lehene ilyen oltási stratégiánk is, mint például Hollandiáé

Sokan nem értik a magyar oltási tervnek nevezett dokumentumot. Pusztai Erzsébet infektológus ma reggel az ATV Start-ban például úgy fogalmazott:

„Ez egy prioritási terv, ami nem egyenlő az oltási tervvel. Hiszen csak felsorolja az oltandó korosztályokat, de ezen kívül semmilyen más érdemi információt nem tartalmaz.”

Azt sem érti a szakértő, - amit Orbán Viktor a Kossuth rádióban mondott -, hogy miért az iskolákban található választási helyszíneken oltanának, s hogy miért nem vonják be sokkal jobban a háziorvosokat az oltási kampányba. Utalt arra is, hogy még a most oltandó egészségügyi dolgozók sem igen tudnak többet a vakcinákról, hiszen mint mindenki, nekik is a digitális sajtóból kell hozzáolvasniuk.

Hollandiában ez az oltási stratégia. Fotó: Facebook Hollandiában ez az oltási stratégia. Fotó: Facebook

Most pedig, hogy megláttuk a hollandok oltási tervét – még jobban értjük, milyen információk birtokában nem vagyunk egyelőre. Merthogy olyan oltási stratégiát dolgoztak ki, amely egyetlen grafikai ábrán megmutatja, hogy mikor, hol, és milyen oltóanyaggal kezdik meg a különböző társadalmi csoportok vagy korosztályok oltását. De nem csak ezt tüntetik fel, hanem azt is, hogy ki fogja beadni a vakcinát az érintett lakosoknak: üzemorvos vagy éppenséggel háziorvos.

Az is kiolvasható a piktogramokkal tűzdelt ábrából, amelyen még a kisiskolások is könnyű szerrel eligazodnának, hogy mikor és milyen ütemezésben érkezik a hat különféle oltóanyag az országba 2021 végéig, három havi bontásban.

De nem csak az alapinformációkat böngészhetik a holland állampolgárok, de ezzel egyidejűleg ott a figyelmeztetés is, hogy az oltási terv változhat attól függően, mennyire hatékonyak a vakcinák, milyen tapasztalatok gyűlnek az oltási időszakban össze, vagy lesz-e elegendő belőlük és sikerül-e megfelelő logisztikával teríteni azokat.

Rövid, informatív, vizuálisan is jól befogadható, európai és intelligens tájékoztató egy országban, ahol jelenleg 834 064 fertőzött és 11826 haláleset történt, s az adatok szerint december 29-én tetőzött a második hullám napi 170 fő elhunyttal.

December 20-án Hollandia volt az első, amely nem engedett be a területére utasszállító repülőgépet az Egyesült Királyságból, mert Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70 százalékkal fertőzőbb törzse bukkant fel. Mark Rutte holland miniszterelnök december 14-én olyan új járványügyi intézkedéseket jelentett be, amelyeknek szigorához fogható nem volt a járvány kezdete óta az országban, és ezek egyelőre január 19-éig maradnak érvényben.

Mindezekkel szemben az NNK oltási tervének kivonata csak az oltandó korosztályokat listázza a prioritásokat figyelembevéve, amire a Pedagógusok Szakszervezete már reagált is. Hiányolták, hogy kimaradtak a felsorolásból.

1. Egészségügyi dolgozók

2. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek

3. A COVID-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek

4. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal

5. 18-59 évesek, akiknél fennáll a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek

6. Kritikus infrastruktúrában dolgozók

7. Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak