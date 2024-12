Hová és mennyi vagyont rejt el a szemünk elől a NER-elit?

Eredetileg úgy volt, hogy 2025 elejétől átláthatóbbá válhatott volna a Magyarországon bejegyzett magántőkealapok (van belőlük vagy kétszáz) tulajdonosi szerkezete és kiderült volna, mennyi vagyon szunnyad bennük. Ám a múlt héten a parlament által elfogadott pénzügyi salátatörvény erre vonatkozó része az utolsó pillanatban módosult. A végszavazás előtt a kormány saját, 50 oldalas törvényjavaslatához egy 45 oldalas kiegészítő módosítást nyújtott be, amit a fideszes többségű Törvényalkotási Bizottság (TB), majd a szintén kormánytöbbségű parlament habozás nélkül megszavazott – írja a Népszava.

Hamarosan ezt is megtudhatjuk, de csak a 2026 tavaszi országgyűlési választások után, mert a kormány közbelépett.

