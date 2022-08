Hová tűntek az ukrán repülők?

Február elején még féltucatnyi légitársaság kötötte össze Ukrajnát a nagyvilággal. Az orosz háború azonban pár nap alatt elszigetelte az országot, és földre kényszerítette az ukrán polgári repülést is - legalábbis odahaza. A repülők egy része ugyanis külföldi repterekre menekült - és ott vannak most is.

Szárnyaszegett légicégek

A lebombázott és tönkretett repülőterek és kifutópályák miatt a legismertebb ottani cég, az Ukraine International Airlines is kimenekítette a flottáját. A tucatnyi keskenytörzsű Boeing 737-es repülő nagy része Európa különböző repterein "dekkol". Az elmúlt hónapokban humanitárius segélyszállítmányokra és charterjáratokra vették ezeket igénybe. A cég már a háború első hónapjában lízingelte a flotta egy részét - egyebek mellett az Air Baltic vette bérbe a Boeingek egy részét.

Nagy részük külföldi repülőtereken dekkol. Fotó: Depositphotos Nagy részük külföldi repülőtereken dekkol. Fotó: Depositphotos

Teljesen leállt az ország fapados légitársasága, a SkyUp és a Meridian is. A korábban ambiciózus terveket dédelgető SkyUp járatait a háború kitörését követően törölték, és ugyanígy járt a Meridian is. A SkyUp főleg egyiptomi üdülőhelyre - Hurghada, Sharm-al-Sheik - szállította az ukránokat.

A Meridian egy légi katasztrófa révén vált ismerté. An-12-es típusú repülőgépe ugyanis idén júliusban lezuhant Görögországban. A különjárat fegyvereket szállított - volna - Afrikába.

Nincs hír az ukrán piacon korábban aktív kisebb cégekről (Janika Airlines, Motor Sich Airlines, Windrose Airlines) sem.

A Cargo viszont dübörög

A külföldre menekülést választotta a teherszállításban hírnevet szerzett Antonov Airlines. A nagy teherbírási repülőkre specializálódott légitársaság székhelyét Lipcsébe, a Halle reptérre tette át. Tehette ezt viszonylag könnyen, mert egyik bázisa már 2007-től a német városban volt. Az Antonov gépei - különösen az An-124-es típus - speciális cargo szállítmányokat fuvaroz. A hatalmas Antonov-repülők - ezekből most öt állomásozik a Halle reptéren - nehézgépek, teherjárművek szállítására alkalmasak és február óta is jelentős forgalmat bonyolítanak le Európán belül és azon kívül is. A cég közlése szerint az Antonov -épek naponta legalább egy fuvart teljesítenek Európa negyedik legjelentősebb cargo repteréről.

Az Antonov forgalmának növekedésében szerepet játszott az is, hogy legjelentősebb versenytársa az orosz Volga-Dnepr Airlines nem repülhet az országon kívül.

Az Antonov flottájába tartozott a világ legnagyobb teherszállító repülője, az An-225 Mirya - ez azonban a harcok során megsemmisült. A cargo gépeken kívül hét kisebb méretű utasszállító repülővel is rendelkeznek, de ezek eddig sem vettek részt a menetrendszerinti forgalomban. A cég átkeresztelte tíz forgalomban lévő repülőjét, minden légijármű egy-egy hős ukrán város nevét viseli.

Ukrajnában a főváros Hosztomeli repterén kívül Odessza, Harkiv, Lviv légikikötőjét is használták a légitársaságok: a KLM/AirFrance, az Austrian, a Swiss és a Lufthansa mellett jelentős forgalmat bonyolított le a Turkish Airlines, a Qatar, valamint a fapadosok, a Ryanair, a WizzAir, a török Pegasus és a FlyDubai is.