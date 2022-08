Így reagálnak az energiaválságra a Lidl, a Spar és társaik

A brutális energiaárak apropróján megkerestük a nagyobb áruházláncokat, azt tudakolván, vajon ők hogyan reagálnak a megváltozott helyzetre. Válaszaikból egyértelműen kiderült, hogy az járhat jól, aki idejében felébredt Csipkerózsika-álmából. A korábban megkezdett energetikai előrelátás most kamatozhat igazán azoknál a cégeknél, akik már a növekvő energiaárakat megelőzően elkezdtek azon dolgozni, hogy minimalizálják az ökológiai lábnyomukat. A rezsiemelkedés csak egy újabb motiváció, hogy folytassák a megkezdett munkát.

Lidl Magyarország: elektromos fogyasztás almérőket szerelnek fel

„Mind az áruházakat, mind a logisztikai központokat LED-világításra cseréltük, de még a hűtőbútorokét is, mellyel jelentős fogyasztást takarítunk meg. Áruházaink intelligens épületfelügyeleti rendszere a legenergiahatékonyabb szellőzés- és világításvezérlést biztosítja. Ennek köszönhetően a bolti világítás jelentős része, valamint a parkolóvilágítás lekapcsol az utolsó vásárló távozása után, az utolsó dolgozó távozását követően pedig, az áruház beriasztásakor a maradék világítás is megszűnik” – tájékoztatta lapunkat Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

Az utolsó dolgozó után lekapcsol a villany. Fotó: Depositphotos Az utolsó dolgozó után lekapcsol a villany. Fotó: Depositphotos

Az intelligens rendszer felel azért is, hogy a parkolóvilágítás csak megfelelő külső fényerő esetén úgynevezett „alkonykapcsolóval” kapcsoljon ki-be. A reklámvilágítások csak nyitvatartási időben működnek, s a rendszer figyeli az áruházban az elhasznált levegő mennyiségét is, és csak szükség esetén indítja be a szellőzőberendezéseket. A szellőzőrendszerek hőcserélőkön keresztül működnek (a kifújt levegővel a hőcserélőn keresztül felfűtik vagy lehűtik a befújni kívánt friss külső levegőt). Új áruházainál és a boltok területén VRV hűtő- fűtőberendezéseket alkalmaznak, és különböző hőzónákat alakítottak ki funkciótól függően. Az üzletekben a kétlépcsős fotocellás bejárati és kijárati ajtók az optimális hőmérsékletről gondoskodnak.

„Mindezeken túl logisztikai központjainkban és áruházainkban a technológiai hűtés hulladékhőjét hővisszanyerővel visszaforgatjuk a csarnokok fűtésére, és folyamatosan bővítjük napelemekkel ellátott boltjaink számát. A bolti mélyhűtők leolvasztását folyamatosan ütemezzük, a boltok raktáraiban a használaton kívüli hűtőkamrákat pedig minden esetben lekapcsoljuk. Jelenleg épp elektromos fogyasztás almérőket építünk ki áruházainkban, hogy a fogyasztás folyamatos ellenőrzésével a felesleges áramfogyasztást megakadályozzuk” – teszi hozzá a vezető.

Allee Bevásárlóközpont: 1,8 kilowatt áramot takarít meg

Az Allee Bevásárlóközpont takarékossági intézkedéseit sem az idén ránk szakadt energiaválság motiválta. A bevásárlóközpontnak elsőként volt hazánkban fenntarthatósági stratégiája, amivel a magyar mezőnyből elsőként nyerte el a legmagasabb, Outstanding Building Management és Excellent Asset Performance minősítést.

„Ettől függetlenül természetesen az energiaválságra proaktívan reagálunk, és további lehetőségeket keresünk a megtakarításra” – válaszolták az Allee-tól.

Az Allee az utóbbi években zöld stratégiája kapcsán közel 500 millió forintot költött a fenntarthatóságot szolgáló beruházásokra, amelyből többek között a bevásárlóközpont teljes közös területén energiahatékony LED-fényforrásokra cserélték a világítási rendszert és energiatakarékosabb lett a gépészet is. A bevásárlóközpont összességében évente közel 1,8 millió kilowatt áramot takarít meg, és 660 tonna szén-dioxiddal csökkenti ökológiai lábnyomát, és kizárólag megújuló forrásból származó villamosenergiát használ. Az újbudai bevásárlóközpont 24 e-töltőpontot szereltetett fel a parkolóban, de számukra nem csak a spórolás, hanem az ökológia is fontos: jelenleg összesen 12 000 m2 fákkal, cserjékkel és egyéb talajtakarókkal beültetett zöldfelülettel rendelkezik.

Jysk: SOS napelem-bővítés

A Jysk viszont a durván megugró energiaárakra reagálva most lépett a gázra igazán.

„2022 végéig 18 magyar üzletünkben telepítünk napelemet, ami a fogyasztás 40-50 százalékát termeli majd ki” – mondta lapunknak Hauer Attila, a Jysk sales és marketing managere.

Ezenkívül napelem kapacitásbővítés lesz a cég ecseri logisztikai elosztóközpontjában, lecserélik az elavult hűtő és fűtő berendezéseket, beállítják a minimum és maximum hőmérsékleteket az üzletekben és az energiatakarékosságot például az üzletek nyílászáróinak szigorúan vett, rendszeres bezárásával is szeretnék növelni.

Spar Magyarország: olvasztási ütemterv és logók lekapcsolása

A Spar Magyarországnál is többéves múltra tekint vissza az energiahatékonyság. Maczelka Márk kommunikációs vezető arról számolt be, hogy az új és a felújított üzletekben már a hűtőbútoroknál is csak LED-lámpákat és úgynevezett transzkritikus CO2 hűtéstechnikai rendszereket használnak, a hűtőrendszerek hulladékhőjét használják fel a fűtéshez és a melegvíz előállításhoz, és földhőszivattyút alkalmaznak egyes új és felújított üzletükben, ahol ennek kiépítésére volt lehetőség, az új és felújított boltjaikat hőszigetelik. Intelligens épületüzemeltetési szoftverük náluk is automatikusan szabályozza a belső hőmérsékletet, és elektromos autótöltőket szereltek fel.

Az új energiahelyzet miatt az eddigi két napelemmel ellátott áruházuk számát is bővítik, és ezentúl minden üzletben nagyobb figyelmet fordítanak a világítás és a gépek kikapcsolására.

Ha nincs szükség a fagylaltoshűtőkre és mirelitkádakra, akkor olvasztási ütemtervet készítenek, záráskor a világító testeket és a légcserélő rendszereket épületen belül és kívül is lekapcsolják éjszakára. A tetőkön található logók, totemek és pilonok világítását is mindenhol lekapcsolják zárás után, kivéve a bevásárlóközpontokon.

Tesco: jelenleg is folyik a LED-lámpák cseréje

A Tesco is folyamatosan vizsgálja, hogyan tud a lehető legköltséghatékonyabban és energiatakarékosan működni ebben az új világban. Jelenleg is számos opciót vizsgálnak, miközben az elmúlt néhány évben ők is már minden áruházukban LED-lámpákra cserélték a hagyományos izzókat az eladótérben, azon kívül pedig jelenleg is folyik a csere (munkatársi területek, raktár, hűtőkamrák, stb.).

„Ezzel mind az eladótér, mind a hátsóterületek esetében több mint 2-2 millió kilowattóra villamosenergia megtakarítást érünk el évente” – írták válaszukban.

Áruházaikban 100 százalékban megújuló energiát használnak, ahol nincs éjszakai árutöltés, a világítást a zárást követően mindenhol lekapcsolják, hűtőik többsége direkt ajtókkal felszerelt, amelyek karbantartására nagy hangsúlyt fektetnek.