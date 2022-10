Így tiltakoztak énekelve az oktatás felháborító helyzete ellen a tüntetők - videó

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az Mfor.hu is ott volt a ma reggeli élőláncon, a helyszínen forgató kollégánk beszámolója szerint iszonyú sokan voltak az utcán, diákok, középiskolások, köztük kiskamaszok is, valamint szülők és nagyszülők is.

Kapcsolódó cikk Békés, de elszánt volt a hangulat az élőláncon, lesz folytatás Helyszíni jelentés a ma reggeli akcióról.

Kollégánk, Bendl Vera az ezután a Madách téren tartott flashmobról videót is küldött, amelyen az látszik, hogy azután, hogy az élőláncról érkező tüntetők a kukába küldték a közoktatás a tanítást akadályozó tulajdonságait, elénekelték Ady ’Felszállott a páva’ című versének megzenésített változatát.

Az élőlánc hivatalosan 9-kor véget ért, ám a nap eseményeinek korán sincs vége, amellett, hogy országszerte rengeteg iskolában sztrájkolnak, illetve tiltakoznak polgári engedetlenség keretében pedagógusok, délután ötkor jön a Margit híd előre bejelentett elfoglalása, este hétkor pedig kezdődik az a tüntetés a Kossuth téren, amelyre szintén több ezer embert várnak, koncertekkel és beszédekkel.

A tiltakozásról hamarosan hosszabb videós anyaggal is jelentkezünk.