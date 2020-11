Ilyen szigorításokat vezettek be a vidéki városok

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ugyan elmarad adventi programsorozat, de advent négy vasárnapján meggyújtják a városi koszorú gyertyáit és a Fő téren felállítják a mindenki karácsonyfáját, ahol szintén lesz gyertyagyújtás és betlehemi állatsimogató is. A parkok, zöldterületek és erdő kivételével péntektől Gyöngyös teljes területén kötelező a maszkviselés, beleértve a városhoz közigazgatásilag tartozó Farkasmály, Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető épített területeit.

Újra bevezették az idősek vásárlási idősávját is, de csak a piacon. Szerda és szombat délelőtt 11 órától 12 óráig csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak a piacon.

Önkéntesekként, illetve a szakmai gyakorlatuk részeként kórházban vállalt munkájukkal segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést a Szent-Györgyi Albert Technikumának tanulói. Kalóz Erika, a technikum ápolóképzéséért is felelős igazgatóhelyettese az MTI-nek elmondta: nyolc tanulójuk két hete dolgozik a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Covid-, illetve neurológiai osztályán.

Csütörtöktől a megyeszékhely egész területén kötelező a maszk használata a közterületeken is, kivéve a parkokban és zöldterületen. Nem kell maszkot hordaniuk a hat éven aluli gyerekeknek és a sporttevékenységet végzőknek. A közterületi maszkhasználatot a rendőrség ellenőrzi.

Operátori munkakört ellátó önkormányzati dolgozókkal segítenek a mentőszolgálatnak; emellett megkezdődött a munka a belvárosban lévő ITC-székház mellett újabb tesztállomások kijelöléséért. Több városrészben tervezik tesztállomások kialakítását, hogy fel lehessen gyorsítani a mintavétel folyamatát. A borsodi megyeszékhelyen továbbra is nyitva vannak a piacok. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által üzemeltetett Búza téri őstermelői piac, a Vasgyári piac és a Zsarnai piac is a megszokott nyitvatartás szerint várja a vásárlókat.

Szabadtéren mindenhol kötelező a maszk viselése , amennyiben látótávolságon belül másik ember is tartózkodik. Ez alól az egy háztartásban élők képeznek kivételt. A Vásárcsarnokban egyidejűleg legfeljebb háromszáz ember tartózkodhat, a piacon pedig ezer. Ebbe a kiszolgálószemélyzet és az eladók is beletartoznak. A szabadidős sportolásra igénybe vehető Barátság parkot harminc napra lezárták.

