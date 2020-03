Íme a részletes hazai adatok: 71,5 év az elhunytak átlagéletkora

Kedden délelőtt közölte a Koronavírus Sajtóközpont, hogy megváltoztatja a járvánnyal kapcsolatos adatközlését, az eddigieknél sokkal részletesebb információkat fognak elárulni az elhunytakkal kapcsolatban.

Az adatok megjelenéséig 16 személy halt meg Magyarországon a koronavírus-fertőzés következtében,

átlagéletkoruk 71,5 év volt, ami a néhány nappal ezelőtti állapotnál kicsit magasabb.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs múlt hétvégi tájékoztatóján újságírói kérdésre azt mondta: az elhunytak átlagéletkora 69 év. Azóta két újabb beteg halt meg, az egyik 94, a másik pedig 59 éves volt.

A 16 elhunyt közül 5 nő volt, ami összhangban van azzal, hogy egyes vélemények szerint a koronavírus a férfiakra jelent valamivel nagyobb veszélyt.

Az alapbetegségeket illetően mindössze egyetlen személynél nincs erre vonatkozóan információ. A legtöbb esetben az elhunytak szív és érrendszeri megbetegedéssel is küzdöttek. Volt olyan, akinek rosszindulatú daganatos megbetegedése is volt, egy esetben allergiás asztmával küzdött az elhunyt, mellette stroke és pacemaker is a kórelőzmények között szerepel.

A legfiatalabb beteg 38 éves volt, ő volt a tizedik áldozat Magyarországon, a legidősebb pedig 94 éves volt.

A legutóbbi, 16. elhunyt személy vesetranszplantált volt, mellette cukorbetegséggel és magas vérnyomással küzdött.