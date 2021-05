A világ legerősebb trónja is belereccsent a járvány új hullámába

Miközben a nyugati világ lassan úrrá lesz a koronavíruson, Indiában pokoli méretűre dagad a járvány második hulláma. Hetek óta szörnyűnél szörnyűbb adatokkal, fotókkal, beszámolókkkal van tele nemzetközi sajtó: India egészségügyi rendszere összeomlott, a vakcina mellett már az oxigén is hiánycikk, annyi a halott, hogy a krematóriumok nem győzik a hamvasztást, így az emberek köztereken rakott máglyákon kényszerülnek elégetni elhunyt szeretteiket - vagy épp a Gangesz vizén bocsátják őket utolsó útjukra.

A vírus nem válogat: nemcsak a legszegényebb réteg körében szedi az áldozatait, a magasabb kasztokba tartozók is gyászolnak. Noha ők megengedhetnék maguknak, hogy színvonalasabb ellátást fizessenek a betegeiknek, erre az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége miatt többnyire már nincs lehetőségük, mint az egy a Financial Timesnak nyilatkozó nő elbeszéléséből kiderül. A Delhiben élő, csak Anarya néven bemutatkozó nő igazi vesszőfutásról adott számot, miközben igyekezett megmenteni az apját. Mint mondta, a 67 éves férfi komoly légzési nehézségekkel küzdött - még úgy is, hogy náluk volt otthon orvosi oxigén. Először magánkórházba akarták vinni az apát, de mindegyik tele volt, ezért elkezdték járni a közkórházakat, de azoknál sem jártak sikerrel: konkrétan elbarikádozva találták azokat, a kórházi dolgozók pedig közölték velük: nincs több szabad ágyuk.

Végül az apát a kormány egy szükségmegoldásként felhúzott izolációs telepére tudták beadni, ahol négy fiatal rezidens jutott több mint 100 betegre. Az apa itt kapott oxigént - az, ugye, otthon is volt - de gyógyszert, egyéb kezelést nem. Két nappal később tudták végre átszállítani egy normális kórházba, ahol viszont sem oxigén, sem éjszakai felügyelet nem jutott neki. Mire lélegeztetőgépes ágyba került, már késő volt, túlzottan károsodott a tüdeje, és meghalt.