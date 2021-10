Indul a diákverseny újabb évadja - ezúttal technikumok és szakképző iskolák tanulóinak

A Privátbankár.hu Kft. a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával már harmadszor rendezi meg a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! című diákversenyt. Hasonlóan az első, tavaly ősszel lebonyolított vetélkedőhöz, ezúttal is a technikumok és a szakképző iskolák tanulói mérhetik össze a pénzügyekről megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat, online térben, három fordulóban, 2021. november 4. és december 9. között.

A szervezők szeretnék, ha a diákok gyakorlati tudásra tennének szert játékos módon. Fotó: Privátbankár.hu A szervezők szeretnék, ha a diákok gyakorlati tudásra tennének szert játékos módon. Fotó: Privátbankár.hu

A szervezők a verseny támogatóival együtt a programot kifejezetten edukációs céllal állították össze, s szeretnék, ha a diákok gyakorlati tudásra tennének szert játékos módon. Azokat a diákokat is szeretnék minél nagyobb számban megszólítani, akik kevésbé jó háttérrel rendelkeznek.

Mikor lesz a verseny?

A verseny – mely szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos volt jegybankelnök – három, online megrendezett fordulóból áll.

Az első forduló időpontja: 2021. november 4.

A második forduló időpontja (megyei versenyek): 2021. november 9-23.

Az országos döntő időpontja: 2021. december 9.

Hogyan kell jelentkezni?

A versenyen érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos diákok négyfős csapatokban vehetnek részt, korhatár nélkül, amennyiben 2021. november 3-án délig kitöltik a diakforum.hu oldalon található jelentkezési lapot. A versennyel kapcsolatos további információk és a versenyszabályzat is itt található. A szervezők próba versenyfeladatokat is közzétettek ezen az oldalon, így a diákok, illetve bárki más már most tesztelheti a tudását.

Mit lehet nyerni?

Nem csak a győztes csapat tagjai részesülnek jutalomban, a verseny támogatói, szakmai partnerei ugyanis számos értékes díjat ajánlottak fel:

Az Államadósság Kezelő Központ fejenként 100 ezer forint értékű tárgynyereményt ajánlott fel a győztes csapat tagjainak.

ajánlott fel a győztes csapat tagjainak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2x125 000 forint összegű ajándékutalvánnyal jutalmazza az országos döntőben 2. és a 3. helyen végző csapatokat.

jutalmazza az országos döntőben 2. és a 3. helyen végző csapatokat. A Pénzügyminisztérium 150 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel, amelyet a zsűri ítél oda a megyei versenyen jól szereplő csapatoknak.

ajánlott fel, amelyet a zsűri ítél oda a megyei versenyen jól szereplő csapatoknak. A Magyar Biztosítók Szövetsége egy laptopot ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki a legtöbb diákot készíti fel a versenyre.

ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki a legtöbb diákot készíti fel a versenyre. A Fundamenta-Lakáskassza a három, legtöbb csapatot indító pedagógus számára egyenként 50 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel.

ajánlott fel. A Pénziránytű Alapítvány az országos döntő első 3 helyezett csapatának 1-1 hordozható bluetooth hangszórót ajánlott fel.

„A pénzügyi tudatosság és a fogyasztóvédelem kéz a kézben jár. Márpedig, ha alapvető tudásunk van, akkor védelem is van a kezünkben. Ezért már gyermekkorban fontos azt kommunikálni, hogy a pénzügyektől nem kell félni, mert nem egy misztikus valami. Ha iskoláskorban ez a tudásátadás megkezdődik, az segít a későbbi céljaik tervezésében, a megtakarításaikban, vagy hogy elkerüljék azokat a bizonyos csapdákat” – mondta el Balogh László, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.

Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV adóügyi szakfőigazgatója azt emelte ki, hogy „fontos az állampolgárok adótudatossága, ezért nem mindegy, hogy milyen szinten állnak ezen a téren. Pusztán a jogszabályismeret kevés, lényeges annak az elfogadása is, csak abból következhet az adótudatosság. Ezért az adótudatossági stratégiánkban kiemelt szerepe van a fiatalok edukálásának, hiszen ők még nem is tudják, hogy nagyon gyorsan kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amikor szükségük lehet erre a tudásra. Ez a verseny pedig kicsit játékosabb eszközökkel segíti hozzá őket a magabiztos adótudatosság kialakításában.”

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója, Tátrai Bernadett azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy „a lakáskassza-takarékrendszerrel a hosszú távú öngondoskodás filozófiáját képviseljük. Ennek kialakítását korán kell kezdeni, amely generációkon átívelő feladat és felelősség. Fontos az otthon látott minta, de nem minden családban találkoznak ezzel a gyerekek. Ezért a mi feladatunk is ennek pótlása. Az már látszódik, hogy van még dolgunk, hiszen a pénzügyi tudás szintjén nem vagyunk elmaradva az OECD-országoktól, ám pénzügyi viselkedésben már igen: sokan nem tudják a tudásukat hasznosítani. Abban is segít ez a verseny, hogy hosszútávú pénzügyi céljai ne csak a lakosság 35 százalékának legyen Magyarországon.”

„A Magyar Nemzeti Bank Pénziránytű Alapítványának pénzügyi edukáció melletti elkötelezettségét mutatja, hogy az általános iskola harmadik osztályától a középiskola végéig jelenleg 450 ezer munkafüzettel vagyunk jelen a közoktatásban, amelyre egyre többen tartanak igényt. 2700 tanárnak tartottunk eddig akkreditált, ingyenes tanárképzést, és 44 kisfilmet készítettünk a pénzügyekről, amelyek szórakoztatva tanítják a gyerekeket” – fejtette ki Hergár Eszter, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kadocsa Balázs, az Államadósság Kezelő Központ főosztályvezetője azzal indokolta, miért támogatják a diákverseny ezen évadját is, hogy „kiemelt generációt képviselnek a mai gyerekek a jövőben. A verseny is hozzájárul ahhoz a tudáshoz, amivel pénzügyi befektetőkké válhatnak, s esetleg a szüleiket, a nagyszüleiket is segíthetik ebben, akik önhibájukon kívül hátrányban vannak ezen a téren.”

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikáció vezetője pedig arra mutatott rá, hogy „miközben 14 millió szerződést kezel a szektor, a biztosítási ügyek mégis mindig kicsit háttérbe szorulnak a lakosság körében, ezért fontos tudatos fogyasztókat nevelnünk. Ehhez pedig minden jó eszközt be kell vetnünk. Ezért jó, hogy ez a verseny a háttérbe szoruló iskolákat is megszólítja, mert ott még kevesebb az ismeret a biztosítási szektorról.”

A tavaly ősszel győztes békéscsabai CA$Hual csapatát felkészítő tanár, Uhrin Györgyi a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idén is elindulnak, mivel szeretnék megvédeni a címüket. Míg a második helyezett szegedi Tsalád-ot mentoráló Szabó Tibor kifejezte azon reményét, hogy az idei évad döntője már nem online, hanem személyesen tud lezajlani.