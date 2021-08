Ingyen sör nincs, de (majdnem) ingyen golf egy életre az van – avagy így is lehet lakást eladni

Lakásokat és más lakóingatlanokat eladni sokféleképpen lehet. De a közép-floridai Orlandotól észak-nyugatra, a The Villages nevet viselő település-együttes falvaiban (mintegy 32 hektáros terület) mással is próbálkozott egy Michigan államból érkezett ingatlanfejlesztő, bizonyos Harold Schwartz és társa, Al Tarsson.

Eleinte csak lakókocsiparkot akartak kialakítani, de rájöttek, hogy ha valami mást is ígérnek e mellé, akkor felpöröghet az értékesítés. Ezért ezt ajánlották a reklámjukban: építenek sok házat és golfpályákat, és aki vevőjük lesz, az egy életre ingyen játszhat a golfklubokban.

Ez a hatvanas években történt, de a majdnem ingyen golf még mindig fennáll.

A The Villages egyik csendes családiházas utcája (fotó: flickr) A The Villages egyik csendes családiházas utcája (fotó: flickr)

A sajátos marketingről beszámoló bisnow.com üzleti portál szerint a múlt héten nyilvánosságra hozott, tavaly rögzített népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a 2010-ben ott lakó 93 ezer emberhez 2021-ig további 37 ezer csatlakozott. Ezzel népességbővülést tekintve ez a környék lett a leggyorsabban növekvő az egész országban. A mostani 130 ezres lakosság 81,6 százaléka 65 évnél idősebb és 98 százalékuk fehér.

A beszámoló nyugdíjasok mennyországának nevezi ezt a vidéket. Meg is mondja, hogy miért. Az ingyen golf csak az egyik vonzerő, bár az ingyenesség nem teljesen igaz, mert 164 dollárt azért le kell tenni havonta, de cserébe mind az 54 golf pályán lehet játszani és klubtagság is jár ezzel az összeggel.

A szórakozási és a szabadidős lehetőségek szinte kiapadhatatlanok. A körzetben három művelődési központ, szabadtéri színpadok, és három mozi várja a lakókat. Rengeteg egyéni és csapatsportra van lehetőség, kézműves műhelyek sorából lehet választani és olvasó klubok is működnek. A körzetnek önálló kórháza és tűzoltó őrse is van, de a rend fenntartását a megyei önkormányzat végzi.

Schwartz fiának leszármazottjai felügyelik a helyi tévét, rádiót és a legnagyobb nyomtatott sajtóorgánumot, a The Villages Daily Sun nevű lapot. Érdekes, hogy a The Villagesnek jogilag nincs körülhatárolt területe és formális önkormányzata. A lakosok 55 évesek vagy efölöttiek, az 1 évesnél idősebbek kötelesek személyi azonosító dokumentummal közlekedni és a 18 évesnél fiatalabb odalátogatók egy huzamban legfeljebb 30 napig tartózkodhatnak ott.

Kapcsolódó cikk Nem volt telitalálat a 2020-as év a lakáslottót működtető társaságnak Magyarország egyetlen nemzeti otthonteremtési közössége, a Central NOK Szervező Zrt. a tavalyi üzleti évét 25,2 millió forintos veszteséggel zárta.

Vannak azért árnyoldalak is, de erről egy másik helyi platform, a Villages-News.com számolt be. Például arról, hogy 150 dolláros bírságot rónak ki akkor, ha egy lakó házánál "nem megfelelő díszítést" látnak, vagy azt, hogy milyen rejtélyes tanácsokat ad a Háztulajdonosok Egyesülete arról, hogy mit lehet kezdeni egy háztulajdonos halála után a hamvait tartalmazó urnákkal.

A The Villages Daily Sun arra számít, hogy a betelepülés a következő 20 évben is folytatódni fog. Idézi Florida állam gazdasági és üzleti kutatásait, miszerint a The Villages tágabb körzetének, vagyis Sumter megyének a mostani, 168 ezres lakossága 2030-ra 190 ezerre, 2040-re akár 224 ezerre is növekedhet.

Florida középső részén eltérő mértékű volt a mediánárak emelkedése az idei első negyedévben 2020 azonos időszakához képest. Az említett Sumter megyében a tavaly március vége és 2021. március vége között eltelt 12 hónapban 13,6 százalékot rögzített az amerikai ingatlanforgalmazókat tömörítő National Association of Realtors (NAR), ezzel ezen a vidéken az élmezőnyben van.

A környező megyék közül Hernandoban ugyanakkor 16,4, Citrusban 16,9 százalékos drágulás volt, igaz, mindkét megyében Sumter megyéhez képest 30-35 százalékkal kisebb mediánárak érvényesülnek az értékesítéskor. A szintén közeli Lake megyében 11,6, míg Orange megyében csupán 4,7 százalékos volt a növekedés egy év alatt. A nagyon figyelt Miami-Dade megyében, a félsziget déli részén 8,4 százalékkal került többe egy lakás 2020 első negyedévéhez képest, míg Palm Beach megyében pontosan 8 százalékos volt a drágulás.

Ha az egész országot nézzük, akkor az látható, hogy négy hónap csökkenés után idén júniusban először nőtt a forgalom a használt lakóingatlanok piacán, de a bővülés elmaradt a szakértők által várttól. A NAR szerint júniusban szezonális kiigazítással és egész évre kivetítve 5,86 millió használt lakást értékesítettek, vagyis 1,4 százalékkal többet a májusinál. Elemzők nagyobb növekedés mellett 5,9 millió használt lakás értékesítésére számítottak a májusi 5,78 millió után.

Az amerikai lakáspiacon a használt ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom nagyjából 90 százalékát. Júniusban a használt lakások mediánára éves összevetésben 23,4 százalékkal rekordszintre, 363 ezer 300 dollárra ugrott. A piacon 1,25 millió használt lakás volt júniusban, 18,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az eladások júniusi üteme mellett 2,6 hónapba telne értékesíteni az összes vevőre váró használt lakást.