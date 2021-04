Kinyitottak az iskolák: káosz a köbön

„A fiam kislétszámú osztályba jár, mindössze 11-en vannak. Mi, szülők és a tanító is tudta, hogy egy gyerek se fog menni hétfő reggel. A pedagógus aztán ma reggel hívott két szülőt, akik beadták a távolmaradási kérelmet, hogy vigyék mégis be a gyerekeket, mert ha nem, akkor meg kell hosszabbítani az osztálynak a tanévet, pedig múlt héten a tanár szóban azt mondta, hogy folytatódhat a digitális oktatás. Aztán ma délelőtt küldött egy zoom-linket a 11-kor kezdődő órára, amiről azt sem tudtuk, hogy mi az” – így mesél egy édesanya a mai napról.

„Nálunk a negyedik osztályban nyolc gyereket vittek be, 17-en otthonmaradási kérelmet nyújtottak be. Vagyis olyan egyharmad/kétharmad az arány az otthon maradottak javára. Viszont a Krétába nagyon nehezen kerülnek be a feladatok, vagy sehogy. Az első osztályban 12/9 az arány az otthoniak javára, de van olyan osztály, ahol maga az osztályfőnök sem megy ezen a héten, és több tanár is otthon maradt. A szülők a közösségi oldalon szerveződnek és ott adják át egymásnak a tanulási infókat” – mondja egy másik szülő.