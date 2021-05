Istenhegyi luxusvillában bukkant fel a "trafikos" Sánta-család új cége

Miközben a dohányosok azon bosszankodnak, hogy egy doboz cigaretta ára már 1700-1800 forintba kerül, a trafikokat ellátó Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft. háttere idén tavasszal ismét átrendeződött, mert a hódmezővásárhelyi Sánta-család átalakította a tulajdonosi céghálót.

Cégünk azzal a céllal alakult, hogy a dohányboltok számára egy versenysemleges, egyszerűen áttekinthető ellátási rendszert alakítson ki

- vall magáról az ODBE. Az állami koncesszióban működő dohányboltellátó mögött a hazai dohánypiac két erős oszlopa, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. és a Tabán Trafik Zrt. áll 49-51 százalékos arányban.

Egyre drágább a cigaretta Fotó: MTI Egyre drágább a cigaretta Fotó: MTI

A Sánta-érdekeltség Tabán Trafik kisebbségi tulajdonosa a Ventas Coffee Kft., a többségi pedig a Volante Pro Zrt. A cégháló végén eddig a Tradis Zrt. állt, mint a Volante többségi tulajdonosa. A Tradis Zrt. tulajdonosai pedig Sánta János (Continental Dohánycsoport) és fia, Sánta János István. Most annyi történt, hogy Sánta János István tavaly nyár óta tulajdonosa a Solidium Capital Kft.-nek, amely cég március 20-a óta résztulajdonos a Tradis Zrt.-ben. A Solidium Capital a Ventas Coffea Kft.-ben is bír befolyással, tehát alapvetően Sánta János fia beiktatott a céghálóba egy saját céget Solidium Capital néven. A Tradis Zrt.-ben pedig Sánta János és Sánta János István 50-50 százalékos tulajdonosok voltak, most már az ifjabbik Sánta a Solidium Capital-on keresztül képviselteti magát.

A trafikokat ellátó ODBE 2020-as eredménye még nem ismert, de 2019-ben 4,1 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak. Az ODBE az állami koncesszió birtokosaként az összes nemzeti trafik kizárólagos beszállítója. A trafiktörvényt még Lázár János nyújtotta be 2011 decemberében, a fideszes politikus ekkor még csak a kormánypárt frakcióvezetője, valamint Hódmezővásárhely polgármestere volt. A szintén hódmezővásárhelyi Sánta-család és Lázár János (ma kormánybiztos) pedig a fideszes politikus elmondása szerint is jól ismerik egymást.