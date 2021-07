Itt a benzinár-csúcs: még soha nem kellett annyit fizetni a tankolásért, mint szerdától!

Bruttó 2 forinttal emelkedik még szerdán a benzin literenkénti átlagára - tette közzé a holtankoljak.hu. A gázolaj átlagára a hét közepén nem változik.

Még soha nem kellett ilyen mélyen a zsebükbe nyúlniuk a tankoló autósoknak. Fotó: depositphotos Még soha nem kellett ilyen mélyen a zsebükbe nyúlniuk a tankoló autósoknak. Fotó: depositphotos

Így az átlagárak július 21-étől az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 453 forint/liter

Gázolaj: 447 forint/liter

Ezzel az emeléssel elértük a történelmi rekordnak számító benzin-átlagárszintet, ami 2012 tavaszán következett be.

Pedig reménykedhettünk abban, hogy talán megússzuk az újabb üzemanyagár-emelést. Az elmúlt hetekkel ellentétben ugyanis a hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri, Brent típusú olaj hordónkénti jegyzése a múlt hét elejéhez képest csökkent, 2 százalékkal. Vasárnap a 73 dolláros szinten állt, hétfő reggel pedig még annál is lejjebb ment.

Azt, hogy mindennek dacára mégis jön az újabb áremelés, a másik fontos tényezőnek tudható be, vagyis annak, hogy a forint gyengült a dollárral szemben. Míg a múlt hét elején a zöldhasú egységéért 299 forintot kellett fizetni, addig ma reggel már több mint 305-öt. Ami azt jelenti, hogy a hazai üzemanyagok alapanyagául szolgáló olaj importja is megdrágult. A jelek szerint ez most nagyobb súllyal esett latba a hazai üzemanyagárak meghatározásánál, mint a Brent jegyzésének enyhe csökkenése.