Itt a last minute döntések hete, aggódhatnak a hotelesek

Hiába mintegy 70 százalékos a budapesti szállodák foglaltsága, a járvány miatt kétséges, hogy tényleg minden vendégjelölt el is utazik majd a kinézett hotelbe. Vidéken a wellnessben reménykedhetnek az üzemeltetők. A kisebb szálláshelyek, főleg a panziók és apartmanházak itthon is népszerűbbek mint a nagy tömeget vonzó szállodák, akárcsak egész Európában egy friss felmérés szerint - hangsúlyozta kollégánk, Mester Nándor a Trend fm Reggeli monitor című adásában.

Utalt rá, hogy a szállodáknak és éttermeknek az is elég nagy csapás, hogy az ilyenkor szokásos év végi céges rendezvényeknek már több mint felét lemondták, emögött szintén a vállalatvezetők óvatossága áll. A munkaerőgondok továbbra is feszítőek, eleve nehéz volt visszacsábítani a dolgozókat az egész belföldi turisztikai szakmában. Újabban egy munkerőkölcsönző cég thaiföldről is hoz személyzetet egyes hotelekbe - emelte ki.

A műsor második részében a benzinturizmusról és a bevásárlóközpontok forgalmáról volt szó. Egyebek között azt elemezték, hogy például a gyenge forint mennyire "jótékonyan" hatott egyes vidéki városok kiskereskedelmére. A Váci utcával kapcsolatban pedig elhangzott egy érdekes próbálkozás is.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni: