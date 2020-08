Járvány: Biden teljesen lezárná az USA-t és annak gazdaságát

Az elnökjelölt a jelenlegi kormányzat járványkezelésének tudta be, hogy az Egyesült Államokban több mint ötmillió ember fertőződött meg a koronavírussal, és több mint 175 ezer ember halt meg a vírus okozta Covid-19-ben és szövődményeiben. "Alapvetően elhibázottnak" nevezte már a kormányzati megközelítést is. Mint mondta: ahhoz, hogy az ország működőképes legyen, a gazdaság növekedjék és az emberek dolgozhassanak, a vírussal kell megbirkózni. "A vírussal kell foglalkozni" - fogalmazott.

"Lezárnék mindent, hallgatnék a tudósokra" - mondta a demokraták elnökjelöltje. Hangsúlyozta: "készen állok bármit megtenni az emberéletek megmentése érdekében, mert az országot nem indíthatjuk be addig, amíg a vírust nem győztük le".

