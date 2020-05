Jó hír Olaszországból: szinte mindenhol lassul a járvány

A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma mintegy 229 ezer.

Az egészségügyi tárca bejelentette, hogy ősztől az influenza-elleni oltást 60 évtől akarják tanácsolni, valamint a hat év alatti gyerekek esetében is javasolják.

A tervek szerint június 3-tól csak a "hasonló fertőzési szintet mutató" tartományok között lehet majd közlekedni, vagyis bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradhatnak.

A reprodukciós ráta azt jelzi, hogy átlagosan hány embernek adja át a vírust egy fertőzött. (Ha ez az érték kisebb egynél, akkor a járvány lassul, majd le is állhat - a szerk.)

A vírus azonban továbbra is közöttünk van

