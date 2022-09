Döntött a kormány: hosszabb lesz a téli szünet. az őszi elmarad - kövesse nálunk a kormányinfót!

12:53 - GDP és infláció

A jövő évi prognózisokat illetően november végén, december elején fognak dönteni - árulta el a 24.hu kérdésére. Szerinte az idei gazdasági folyamatokat már egész jól látják, és tartani tudják majd a költségvetési hiányt.

12:49 - Csak novemberben jön a nyugdíjkiegészítés

A Mediaworks kérdésére Gulyás Gergely elárulta, nincs okuk eltérni a szokásos menetrendtől, vagyis novembertől előbb nem érkezik meg a nyugdíjkiegészítés, melynek mértékéről sem árult el pontosat.

Kapcsolódó cikk Veszélyben az idei nyugdíjprémium, jövőre már nem is lesz Egyáltalán nem biztos, hogy idén novemberben érkezhet pluszpénz a nyugdíjasokhoz.

12:44 - Az olasz szuperkupa-döntő

A Telex a sajtóban megjelent információról kérdez, miszerint a magyar kormány Magyarországra hozná az olasz szuperkupa-meccset. Gulyás Gergely szerint örülnének, ha ide jönne, de nincs ilyen terve a kormánynak.

Az IMF-hitelre irányuló kérdésre a miniszter elmondta: nem tárgyaltak velük.

12:30 - Kémszoftvert venne a kormány?

Miért pont a kiválasztott cégektől vette meg a kormány a Pegazus szoftvert, és igaz-e, hogy újabb, közösségi média figyelésére alkalmas kémszoftvert venne a kormány és miért - kérdezte az RTL. A sajtóban megjelent vásárlásról szóló információkat nem tudja kommentálni Gulyás Gergely, mivel egyetlen állam sem árulja el, hogy a nemzetbiztonsági megfigyelésekhez milyen eszközöket használ. A Pegazus szoftver kapcsán megjelenteket pedig téves információknak nevezte.

12:25 - Spórolni kell az uszodáknak is

Figyelembe kell itt venni földrajzi szempontokat is (ha közel van egymáshoz kettő, az egyiket be lehet zárni), illetve figyelni kell arra is, hogy hol van tömegsport és egyéni sport is, ezeket kell ugyanis nyitva tartani - mondta Gulyás Gergely az RTL tudósítójának, aki a tankerületek spórolásaira kérdezett rá egy szegedi példa nyomán, ahol bezártak egy uszodát.

12:10 - Más partnerekkel tárgyalnak pénzről, de kikkel?

A miniszterelnök pontosan fogalmazott hétfőn, ő a zöldberuházásokra utalt, ami a helyreállítási alap hitelrészét jelenti - mondta Gulyás. Ez az a pénz, amiről korábban azt mondtuk, vagy felvesszük, vagy nem. Energiahatékonysági beruházásokra viszont érdemes felvenni. Tehát, ha nem az EU-tól, akkor máshonnan is felvehetjük a hitelt.

12:06 - Spórolás

A minisztériumokban 18 fok van, ezt próbálják tartani, minden miniszter elrendelte. Az egyetemeken is van egy jelentős spórolás. De nem gondolkoznak sehol sem négynapos munkahétben vagy oktatási hétben. Próbálják az életet normális mederben tartani, ezért sem támogatnak ilyen felvetéseket.

12:02 - Zuhanó forint

A zuhanó forinttal kapcsolatban Gulyás úgy vélekedett: ha a dollár gyengül, akkor a forint is gyengül az euróval szemben. Az elmúlt hónapokat jelentős kilengések voltak. Az árfolyampolitikáért a monetáris politika felelős és úgy látják, hogy a jegybank kötelezett az árfolyam kilengéseinek kordában tartásában. Szerinte gazdaságspecifikus okai nincsenek, ha beavatkozásra lenne szükség, az a jegybankra tartozik. A kormány annyit tud tenni, hogy a költségvetés kiszámítható és tartható.

12:00 - Szankciós csomag és a konzultáció ára

Az ATV kérdésére Gulyás Gergely elmondta, előre világossá tették a tervezett nyolcadik szankciós csomag kapcsán, hogy eddig is sokat tettek az európai egységért, de ha energetikai szankció van benne, azt nem tudja Magyarország támogatni.

A konzultációval kapcsoaltban azt mondta, ahogy eddig, úgy most is közlik a végén és elszámolnak.

11:50 - Segítséget adnának az önkormányzatoknak

Az önkormányzatokkal is foglalkoztak, hiszen van, hogy akár húszszor drágábban tudnak hozzájutni az energiához. Balla Györgyöt kérték fel miniszteri biztosként, hogy minden nagyobb önkormányzat vezetőjével üljön le, és a kisebbek számára is találjon olyan megoldást, amivel túl tudják élni a következő időszakot.

Sok olyan önkormányzat lehet, amelyek majd segítségre szorulnak, velük külön-külön ülnek majd le tárgyalni - közölte Gulyás.

11:49 - Hosszabb lesz a téli szünet

A téli szünet hosszabb lesz, mint az elmúlt években megszokott volt, ez is lehetővé teszi, hogy az energiával spóroljunk.

December 22-január 8. között fog tartani a téli szünet. Ugyanebben az időszakban a kormányzati igazgatási szünetet is fog tartani, ami szintén a takarékoskodást teszi lehetővé - jelentette be Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra hozzáfűzte: az őszi szünet rovására hosszabbítják meg a téli szünetet, vagyis előbbi elmarad.

Több kérdést is megvitattak a kormányülésen. Fotó: MTI/Illyés Tibor Több kérdést is megvitattak a kormányülésen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

11:47 - Európa le fog maradni a versenyben

Európa rendkívül nehéz helyzetbe került, a világgazdasági versenyben Európa le fog maradni, hiszen az európai cégeknek úgy kell más nagy cégekkel versenyezni, hogy három-négy-ötszörös áron tudjuk beszerezni az energiát.

11:44 - Kezdődik a kormányinfó

Szankciós felárat kénytelenek a vállalkozások és a háztartások fizetni a szankciók miatt - kezdte Gulyás Gergely a jókora késéssel kezdődő kormányinfót.

Szerinte a magyarhoz hasonló támogatási program sehol máshol Európában nem áll rendelkezésre a lakosság számára. Brüsszel különböző ígéretekkel erőltette rá a tagállamokra a szankciókat, miszerint a háború végét ezek közelebb hozzák. Ma már látszik, hogy a szankciók jobban sújtják Európát, mint Oroszországot és gyakorlatilag mi finanszírozzuk a háborút - részletezte a miniszter.

Ezért a kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy az emberek véleményét hallgassuk meg, mondhassák el a véleményüket a szankciókról. Ezért fogadtuk el a Fidesz-frakció kezdeményezését, és indítunk nemzeti konzultációt, a napokben pedig a részleteket is bemutatják. Ezt papíralapon és online is ki lehet tölteni majd.

11:00

A szerdai kormányülés egyik döntéséről rögtön az ülés után maga Orbán Viktor számolt be a Facebook oldalán. Vélhetően a kormányinfón újabb részleteket árulnak el a nemzeti konzultációról, és más, aktuális kérdésekről.