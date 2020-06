Júliustól fogad újra repülőgépeket Egyiptom

A kormány nemrég mutatta be tervét az ország megszokott életének fokozatos újraindítására, benne a gazdaság élénkítésére bevezetendő intézkedésekkel, noha az arab országban egyelőre napról napra növekszik az új fertőzések száma. Július 1-jétől minden egyiptomi repülőtérről elindulnak a nemzetközi járatok, és helyreáll a kapcsolat azokkal az országokkal, amelyek már szintén újraindították nemzetközi légi közlekedésüket.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!