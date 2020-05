Június másodikától újra kinyitnak az iskolák

A megyei óvodák, bölcsődék pedig május 25-től térnek vissza a normális működési rendhez, jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár.

A gyermekfelügyelet rendje is megváltozik június másodikán: már nemcsak az egyes kijelölt intézményekben, de az összes iskolában meg kell azt szervezni, a gyerekeket pedig igazolás nélkül kell fogadni. Az iskoláknak június 26-ig kell fenntartaniuk a gyermekfelügyeletet, júni 15-ig felzárkóztatási foglalkozásokkal, 15-26-ig pedig a következő tanévre való felkészítő foglalkozásokkal. Június 26-ig jár az iskolai étkezés is a felügyelt diákoknak.

Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyerekeket, a nyár folyamán egy intézmény legfeljebb két hétre állhat le, mondta Maruzsa. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy

jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár a Facebookon. Az indok: az utóbbi időszakban érdemben csökkent a járványveszély mértéke.

