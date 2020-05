Június végéig tarthat a rendeleti kormányzás

Természetesen a tájkoztatón szóba került a különleges gazdasági övezetekre vonatkozó friss törvényjavaslat (melyről részletesen ebben a cikkben írtunk ). Gulyás Gergely nem osztja a sajtóban megjelent kritikákat, szerinte sok a tévedés ebben a kérdésben. Úgy látja, a megyei önkormányatokhoz jogot telepítő javaslat régi igazságtalanságot orvosol, mert a jövőben a kisebb településeken végrehajtandó nagyobb (az előterjesztés az 5 milliárd forintot neghaladó projekteket érinti ) beruházásoknál nem csak a gyár helye szerinti önkormányzat részesedhet a helyiadó-bevételből, hanem a környezők is. Pontosította, hogy a javaslat nem vonatkozik a fővárosra, valamint a megyei jogú városokra, csak a kisebb településekre.

