Kamatot csökkentett az MNB

A mai ülés érdekessége volt, hogy Nagy Márton távozásával Virág Barnabás vette át a feladatait, a hitelösztönzés kivételével, az ugyanis átkerült Patai Mihály alelnökhöz, aki Matolcsy György első számú helyettesévé lépett elő a rendeletalkotási jogkörben. 15 órakor nemcsak a kamatdöntő ülés jegyzőkönyve jelenik meg, hanem Matolcsy György vezetésével a teljes MNB-vezérkar tart online sajtótájékoztatót, amelyről természetesen lapunk is beszámol.

A Monetáris Tanács mai ülésén csak a jegybanki alapkamatot vitte le 0,15 százalékponttal, 0,75 százalékra, a két és fél hónapja módosított többi kondícióhoz nem nyúlt. Így az egy napra a kereskedelmi bankok által a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) elhelyezett betétek kamata is negatív, -0,05 százalék maradt, az egynapos és egyhetes, fedezett hiteleké pedig 1,85 százalékos.

