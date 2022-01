Káosszal indult a pedagógusoknak az iskolaév

Információink szerint totális a káosz az iskolák és óvodák háza táján. A korábbi rendelettel ellentétben (ami szerint 2022. január 3-tól fizetés nélküli szabadságra küldik az oltatlan pedagógusokat) az Emberi Erőforrások Minisztériumához méltányossági kérelmet nyújthattak be tegnap éjfélig azok az oltatlan pedagógusok, akik orvosi szakvéleménnyel vagy egyéb módon (hiteles ellenanyagteszt-vizsgálat eredményével, Covid-fertőzésről szóló igazolással, oltást kizáró betegséget bizonyító papírral vagy védettségi kártyával) bizonyítani tudják, hogy okkal nem vállalták a kötelező Covid-oltást. Volt, aki már meg is kapta az egyedi elbírálású engedélyét, mások viszont még csak választ sem kaptak levelükre.

Most akkor mi igaz és mi a fals információ?! Fotónk illusztráció: Depositphotos

„Szerintem csak azokban az intézményekben kapták vagy kapják meg a méltányossági engedélyt, ahol képtelenség a helyettesítést megoldani. Én megalázónak tartom könyörögni, hogy hadd mehessek be az iskolámba tanítani mégis, ezért már el is helyezkedtem valahol. Ha vissza is hívnának, csak akkor gondolnám meg, ha nagyon szépen kérnének” – mondja egy vidéki iskola volt pedagógusa közel két évtizedes tanári múlttal a háta mögött.