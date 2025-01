Kapaszkodjon: Nagy Mártonék így vezették le, hogy egyre jobban élünk

Az ATV Heti Napló című műsorában kollégánkat is megszólaltatták.

A minisztériumi közlemény azonban nem tért ki arra, hogy a határforgalom növekedésének egyik oka lehet a külföldi bevásárlás is. A hazai élelmiszerárak tartósan magasak, ezért sokan inkább külföldön vásárolnak. Egy tavaly augusztusi NGM-elemzés szerint a magyarok 2024 nyaráig 40 százalékkal többet költöttek külföldön, mint egy évvel korábban. A lap emlékeztet, hogy a szlovákiai Kaufland magyar nyelvű akciós újságot jelentetett meg, forintban feltüntetett árakkal, hogy a magyar vásárlókat is megszólítsa.

Az 24.hu vette észre, hogy az interjú után a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményt adott ki „Jelentősen nőtt a magyar családok külföldi utazásra fordított költése” címmel, amely a középosztály erősödését hangsúlyozta. A minisztérium szerint a repülőtéri forgalom mellett a határátlépések száma is nőtt.

Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

