Karácsony Gergely bejelentette: jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze – frissítve

A Fővárosi Törvényszék határozata ellen fellebbezésnek nincs helye – hangzott el az ítélet indokolásában. A Fővárosi Önkormányzat korábban azért indított pert, mert sérelmezte, a Magyar Államkincstár úgy szedte be a szolidaritási hozzájárulást, hogy annak mértéke meghaladta a Budapestnek járó költségvetési támogatásét, és az önkormányzatot nem kérdezte meg arról, hozzájárul-e az inkasszóhoz.

A főpolgármester-helyettes szerint az ÁSZ jelentése is bizonyítja, nem vitték csődbe Budapestet.

A főpolgármester szerint az alaptörvény és az önkormányzati törvény is kimondja, hogy az önkormányzatok saját bevételeit nem lehet elvonni. A szolidaritási adót azonban olyan szinten megemelték az utóbbi években, hogy 2023-ban 25, tavaly 34, idén pedig közel 50 milliárd forinttal többet kellett volna befizetniük az államkasszába, mint az összes állami támogatás, amit a főváros kap a közszolgáltatások ellátására. Azaz a főpolgármester számítása szerint praktikusan ennyi adóbevételt évről évre elvontak Budapesttől.

A Telex szerint Karácsony Gergely ezzel a bejegyzéssel valószínűleg a szolidaritási hozzájárulás miatt indított per újabb állomására utalt. Karácsony Gergely szerint törvénytelen az az állapot, hogy a főváros idén már 50 milliárd forinttal kevesebb működési támogatást kap az államtól, mint amennyit befizet.

Egyúttal elárulta azt is, hogy győztünk a bíróságon.

