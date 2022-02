Karácsony Gergely: Budapest felkészül az ukrán menekülthelyzetre

Karácsony Gergely szerint most a magyar politikai közösség minden tagjának elemi kötelessége az orosz agresszió határozott elítélése és a kiállás Ukrajna függetlensége mellett. Szerinte itt és most a magyar kormány számára is bfejeződött a pávatánc.

"A magyar kormánynak vissza kell szereznie a cselekvőképességét, amit Orbán Viktornak Putyinnal kötött üzletei, és az orosz érdekeknek a magyar és az európai érdekekkel szemben folytatott kiszolgálása béklyóz. Ennek a politikának most kell véget vetni" - írja.

Hozzáteszi: Magyarország, a magyar kormány nem lehet tovább a probléma része, csakis a megoldása. Itt ugyanis a jövőről van szó.

A főpolgármester rögzítette, hogy Budapest része annak a nemzetközi együttműködésnek, amely elítéli az orosz agressziót, és kiáll a most támadás alatt lévő ukrán főváros, Kijev mellett.

Jelen helyzetben készülni kell arra, hogy az orosz agresszió következményei bennünket is elérnek, ezért a Fővárosi Operatív Törzs elkezdte annak felmérést, milyen feladatok hárulnak a fővárosra a háború okozta esetleges menekülthelyzet kezelésében.

