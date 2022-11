Karácsonyi partik, az utolsó pillanatban - raktárban, üzemcsarnokban?

Nagyon jól sikerült az idei év a vendéglátásban, és még nincs vége – vázolta lapunk érdeklődésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Hozzátéve: ugyanakkor a megrendelők részéről a takarékoskodás érezhető. Gyakran előfordul, hogy a vállalat raktárát, vagy üzemcsarnokát szemelik ki helyszínnek, amelyet szépen rendbehoznak, feldíszítenek, így nem kell fizetni külön bérleti díjat.

Az ételkínálat többnyire svédasztalos, bőséges, de nem drága az alapanyaga. Ma már mindenütt gondolnak a glutén- és laktózérzékenyekre, vegetáriánusokra és vegánokra. Sok helyen rendelnek műsort és teremtenek lehetőséget a táncra, ami újabban megint népszerű. Ami az egyéb rendezvényeket illeti, a csoportok létszáma kisebb, mint korábban.

Sok cég megadja a módját. Fotó: Depositphotos Sok cég megadja a módját. Fotó: Depositphotos

A szállodákban nyilvánvalóan költségesebb egy effajta mulatság, de sok helyen nem kell bérleti díjat fizetni, csak a fogyasztást számolják fel. Ám megesik, hogy most már a hotelekben is felszámolják ezt, gondoljunk csak a rezsiszámlákra.

Nem példa nélküli, hogy múzeumokban tartanak óév- búcsúztatót is.

Igen, elsősorban felsőbb szintű vezetők a megbecsült külföldi üzleti partnereik számára vagy diplomáciai képviseletek szoktak ilyet rendezni, ami mindig népszerű. Tárlatvezetéssel kötik össze a koccintást, a fogásokat természetesen nem a százmilliós festmények közvetlen közelében tálalják. Az ilyen fogadás nem nyúlik bele a hajnalba, általában 3, maximum 4 órás esemény.

Kevés helyen marad el az évvégi ünnepség, de ha lesz, az a kis- és középvállalkozásoknál többnyire visszafogott.

A megkeresések és a döntés is későbbre halasztódik, a last minute foglalások, valamint étel-italrendelések nem ritkák.

Gyakori, hogy meglepődik az ünnepelni vágyó, amikor kiderül, hogy a megszokott helye bezárt. Ilyenkor aztán gyorsan elkezdődik az ismételt helyszínkeresgélés. De szerencsére van, ahol folyamatosan nyitva tartanak, és nem tervezik a bezárást.

A XI. kerületi Bártfai vendéglő üzletvezetője, Marosfalvi Judit szerint nincs okuk panaszra: nem csak évvégén, hanem egész évben tartanak náluk hetenként különféle rendezvényeket. Éttermük jó beosztású erre a célra, összetolhatók a nagy asztalok, de ha szükséges, szeparálni is lehet a vendégek egy-egy csoportját. Nemcsak a vállalati bulik gyakoriak itt, régi osztálytársak, barátnők, volt kollégák is találkoznak ilyenkor, nekik pedig nem kell 150 fős terem.

De olyan éttermet is találni, ahol éppen az enteriőr az akadálya annak, hogy partit rendezzenek: a hagyományos faboxos közepes kategóriájú vendéglők, sörözők erre alkalmatlanok.

Last minute, kisebb létszámmal

A magyar piac ma meglehetősen árérzékeny – árulta el Géher Zoltán, a Dohány utcai Continental szálloda vezérigazgatója. Ami a rendezvényeket illeti, érdeklődés van, de a meghívottak létszáma kisebb, mint korábban. Ez elsősorban a szállást is igénybevevő, külföldi foglalásokra érvényes.

A budapesti Hotel Continentalban már áll a karácsonyfa. Fotó: Facebook A budapesti Hotel Continentalban már áll a karácsonyfa. Fotó: Facebook

A megkeresések és a döntés is későbbre halasztódik, mint mondjuk 2019-ben, vagy előtte volt tapasztalható. Sokan néhány héttel a kitűzött dátum előtt foglalnak. A távolabbi időpontokra alig lehet egy konkrét döntést – szerződést – kicsikarni, ami nagyon nehézzé teszi a tervezést.

A helyi (magyar) rendezvények így év vége felé szépen feléledtek, sajnos, takarékoskodnak a megrendelők is, ami ma nem csoda, de legalább hasonló a számuk, mint 2019-ben.

Erősnek ígérkezik a december

Az év végi rendezvények tekintetében a csúcs a 2019-es év volt – válaszolták kérdéseinkre az Eventrend csoport alapító-tulajdonosai, Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor. 2020-ban a teljes Covid-zárlat nem tette lehetővé rendezvények megtartását és 2021-ben is csak nagy óvatossággal érkeztek a megrendelések, ez a 2019-es számok mindössze 15 százalékára rúgott.

A Centrál Kávéház, a Gundel Étterem, a New York Palota, a Főőrség Étterem és Kávéház, valamint a Városliget Café üzemeltetéséért felelős Eventrend Group alapító-tulajdonosai szerint az idei lekérések és megrendelések alapján erős decemberre lehet számítani. Bár a számok nem érik majd el a 2019-es csúcsot, de annak 70-80 százalékát valószínűleg igen.

Visszaépülő rendezvénypiac

Interjúalanyaink szerint ennek két oka van. Egyrészt érezhető egy recessziós várakozás, a cégek óvatosabban költenek, másrészt HR-szempontból is visszafogottabbak a vállalatok, hiszen nem jó üzenet a nagy költekezés, amikor a dolgozóknak jelentősen nehezebbé vált az életük.

A döntésekre a last minute jellemző: azok, akik augusztusban-szeptemberben rendszerint már gondolkodnak az év végi események megszervezéséről, most sokáig kivárnak, októberre-novemberre hagyták az ajánlatkérést. Jelenleg is sok megrendelés érkezik, egy visszaépülő rendezvénypiacról lehet beszélni.

A Covid is belejátszik

A Kempinski értékesítési és marketingigazgatója, Dénes Judit arról tájékoztatott, hogy idén is a nem nagy, hanem sok kicsi, 10-50 fős rendezvények a jellemzők, és most indultak be igazán a lekérések. A nagy partik szervezői még nem kötelezik el magukat, próbálják kitolni a döntés időpontját. Ennek egyik oka, hogy nehezebb a dolgozókat összehozni egy közös eseményre, hiszen a nagy corporate cégekben a Covid-időszak azt eredményezte, hogy a munkavállalóik nem ismerik egymást személyesen, mert home office-ból dolgoztak, illetve dolgoznak.

A Kempinski Hotel a Fashion Streetre nyíló terasszal is várja a vendégeket. Fotó: Facebook A Kempinski Hotel a Fashion Streetre nyíló terasszal is várja a vendégeket. Fotó: Facebook

Úgy tűnik, a piac elfogadja az időközben emelkedő árakat, hiszen mindenhol jelen van az infláció, de az igényekben ez nem tükröződik.

Szerencsések vagyunk, mert a soproni Fagus hotel az újranyitását követően a rendezvénypiacon is nagyon népszerű, nem érezzük a visszaesést a jelenlegi gazdasági körülmények ellenére sem – tudtuk meg Kálmán-Vörös Júliától, az Adventor Hotel Kft. marketing menedzserétől. Nagyon sok lekérés érkezik hozzánk, a kisebb és nagyobb rendezvényeket illetően egyaránt.

Ami jellemző még, hogy sok az „utolsó pillanatos” árajánlat-kérés és foglalás, ami egyébként az egyéni foglalásokra is jellemző. A céges karácsonyi partyk esetében a kisebb létszámok a jellemzőek, gálavacsorával.

Kapcsolódó cikk A Vörösmarty téri vásár már nem a karácsonyról szól A szervezőknek nem kevés nyereségük lesz a standok bevételeiből a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron.

Mindenütt, csak nem étteremben?

A startup cégek esetében szinte kínos egy „átlagos” magyar éttermet kiszemelni évvégi buli céljára. Esetükben mindig kiemelten fontos a helyszín, ami legyen divatos, ötletes, sőt meghökkentő. E témában megelőzte korát a lassan húsz éve forgatott, Love Actually című klasszikussá vált karácsonyi film, melyben egy kortárs galériát szemelt ki erre a célra a filmben szereplő marketingügynökség.

Nem árt jó előre tisztázni a megrendelő és rendezvényszervező között, hogy milyen stílusú legyen a karácsonyi buli: családias hangulatú, vagy „nagy Gatsby”-szerű, azaz valóban elegáns. Az előbbi inkább kisebb cégek, pr-ügynökségek, szerkesztőségek körében dívik, a másik pedig a multicégek sajátja.

Sokan úgy döntenek, hogy a karácsonyi partit egybekötik a csapatépítéssel és valami sportos aktív programmal – nincs ennek mindig sikere, hiszen disznótoron vagy borpincébe nem tudnak a hölgyek igazán elegánsan felöltözni. Persze az is kínos, ha a cég teljes férfiállománya farmerben jelenik meg, míg a nők koktélruhában.

Haza is kell jutni

A saját vállalati helyszín kiválasztása okos megoldás, de ünnepelhetünk ma már planetáriumban, galériában, vidéki tanyán vagy kastélyban is, bár az utóbbi a megközelítés miatt – valahogy haza is kell jutni, vagy ott kell aludni – problémás.

A karácsonyi partik szervezése mára szinte külön iparággá vált, amelyet szakkönyvek vagy éppen lektűrök adta ötletek egészítenek ki. Megbízható partiszervezőt találni nem könnyű – más persze a helyzet, ha csak cateringet kérünk egy általunk nyújtott helyszínre. Ahogy az egyik honlapon olvasható, az egyik legfontosabb követelmény a részletes, álátható és teljeskörű költségvetés, amihez tartják is magukat a szolgáltatók, ez ma különösen fontos.

Ars poeticának is beillene az a mondat, miszerint nem neked – mármint a megrendelőnek –, „hanem a vendégeidnek szervezzük a rendezvényt”.

Az étel legyen Insta-kompatibilis!

Ami a gasztrot illeti, a hagyományos svédasztal kezd kimenni a divatból, valami más kell, valami plusz. Ahogy az egyik ajánlatban lehet olvasni, „ételeink nemcsak Insta-kompatibilisek, hanem színesek, szezonálisak, egészségesek, valamint glutén- és laktózmentesek is.”

Divatosak a kenőkék, nagyon menő a streetfood, persze új szintre emelve, ami némiképp ellentmond például az elegáns enteriőrnek, de a kontraszt jól is jöhet. A gomba kétesélyes, de legyen némi hal is. Desszertben sürgősen felejtse el mindenki a somlói galuskát, a tiramisut és a jellegtelen, száraz, piskóta alapú süteményeket.