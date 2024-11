Kedves Magyarország! Ez még mindig nagyon kevés!

Rengetegen, egyebek mellett a kormány, az elemzők is azt várják, hogy mikor indul meg végre a kiskereskedelmi forgalom látványos és tartós bővülése. A reálbérek emelkedése ennek támaszt adna, de eddig nem igazán akartak megindulni a boltokba a magyar vásárlók.

Az elmúlt hónapokban már az unalomig ismert tényezőt emlegették a politikusok és a szakértők is, miszerint óvatosak a vásárlók, azaz nem mernek költekezni. Most megérkeztek a legújabb adatok, amelyek szerint összességében még mindig nagyon szerény a kiskereskedelem teljesítménye.

A forgalom volumene – amely a mennyiségi eladásokat tükrözi – 1,7 százalékkal bővült éves szinten. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal nőtt, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5 százalékkal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A hosszú távú adatok alapján szeptemberben a forgalom volumene 1,4 százalékkal elmaradt a 2021-es havi átlagtól. Azaz még mindig többéves lemaradásban van a szektor.

Hiányzik a muníció

Fotó: Depositphotos

Annyi pozitív hír azért van, hogy a nem élelmiszereknél emelkedés látható. Ez a csoport foglalja magában a drágább, tartós fogyasztási cikkeket, például az elektronikai eszközöket, bútorokat. A szeptemberben látott majdnem 6 százalékos növekedésnél legutóbb 2022 májusbában értek el tempósabb növekedést a nem élelmiszerek táborába sorolható termékek, akkor majdnem 10 százalékos volt a növekedés. Virovácz Péter szerint a nem élelmiszertermékeket forgalmazó üzletekben az 1,1 százalékos egyhavi növekedés is kedvező érték. „Ezen belül kiemelkedően jól teljesített a csomagküldő és internetes értékesítések területe. Az üzleti forgalmak esetében a ruházati és iparcikk üzletek teljesítettek jól. Könnyen lehet, hogy az árvíznek tehát nem csupán negatív, de némi forgalmat élénkítő hatása is lehetett, hiszen mindkettő terület esetében szokatlanul magas volt a dinamika és a védekezéssel összefüggésben emelkedhetett a kereslet ezekben a szegmensekben” – közölte az ING szakembere.

Szerinte az adatok alulmúlta várakozásokat. Az egyelőre közel kétszámjegyű, pozitív reálbér-dinamika a költések fontos mozgatórugóját képezik, ugyanakkor a gyenge hazai konjunktúra következtében a bérnövekedés érdemben lassulhat.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza pedig a következőképpen értékelt: Meglepő és nehezen magyarázható adat érkezett szeptemberben a kiskereskedelemből. Míg augusztusban olyan adatot láttunk, amely megfelelt annak, amely a bérfolyamatokból következne, addig szeptemberben havi alapon 1,4 százalékkal csökkent a forgalom, így pedig éves alapon a növekedés is mindössze 1,7 százalék volt. A kedvezőtlen adatot egy egyszeri hatás, az árvízhelyzet magyarázza. Amennyiben ez így van, akkor októberben egy egyszeri hatásként jelentős növekedésnek, azaz visszafelé irányú korrekciónak kell történnie – mindenesetre az biztos, hogy 9-10 százalékos reálbérnövekedés mellett az 1,7 százalékos bővülés alacsony, még úgy is, hogy tudjuk, hogy ennél nagyobb lehet a fogyasztás bővülése a szolgáltatások nagyobb növekedése, illetve a nemzetközi internetes kereskedelem előretörése miatt, amelyben a magyar cégek hátrányban vannak. Elmondható ugyanakkor az is, hogy a mai adat alapján a fogyasztásnak is szerepe volt a vártnál rosszabb harmadik negyedéves GDP-adatban: bár éves alapon biztosan történt növekedés, de vélhetően az előző negyedévekben látottaknál kisebb – értékelte az adatokat.