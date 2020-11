Kehidakustány már bezárt, de a termál- és gyógyfürdők többsége a közlönyre vár

„Kedves Vendégek! A kormány döntésének értelmében, a szerdai naptól bezár a fürdő és a szálloda is. November 11. és december 10. között nem fogadhatunk vendégeket. Türelmüket kérjük, munkatársaink keresni fogjak a foglalással rendelkező vendégeket. Ugyanakkor azon dolgozunk, hogy a korlátozások lejártával, készek legyünk, és újra fogadhassuk Önöket, hisz mikor, ha nem egy ilyen idő után lesz szükségünk az igazi pihenésre!”

Ezt a közleményt tette ki Magyarország egyik legkedveltebb wellness intézménye, a Kehida Termál Gyógy-és Élményfürdő a Facebook-oldalára hétfőn kora délután, néhány órával azt követően, hogy Orbán Viktor bejelentette az első hullámhoz hasonló erősségű szigorításokat.

Közlönyre, iránymutatásra várnak Hévízen is. Fotó: Facebook Közlönyre, iránymutatásra várnak Hévízen is. Fotó: Facebook

A kormányfő közlése szerint ugyanis szerdán 0:00 órától szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket, turisták azokat nem látogathatják, emellett a szabadidős létesítményeknek, fedett uszodáknak is kötelező bezárniuk.

Kehidakustányt követte a Bács-Kiskun megyei Ballószög községben található Aranykor Wellness és Termálfürdő, amely azonban „a vírushelyzetre való tekintettel, illetve a jelenlegi korlátozások miatt” nem december 10-éig, hanem határozatlan ideig tart zárva.

A többi fürdő azonban még nem döntött. Mint a megkeresésünkre többen is elmondták, várják, hogy pontosan hogyan szól majd a korlátozásokról szóló törvény, amelyet várhatóan ma szavaz meg az Országgyűlés, valamint az idevágó rendelet. Az biztosra vehető, hogy a fedett uszodákat be kell zárniuk, a kormányfő közléséből azonban nem derül ki pontosan a számukra, hogy a nyitott részlegekre is vonatkozik-e majd a korlátozás – érveltek egyes termál- és gyógyfürdők illetékesei.

Így például az ország legnagyobb ilyen létesítménye, a Hévízi Tófürdő is kivár. Névtelenséget kérő forrásaink szerint a döntésüknél figyelembe veszik majd az állami szervek – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – iránymutatása mellett a Magyar Fürdőszövetség állásfoglalását is. Egyelőre azonban az utóbbi is tanácstalan, legalábbis ere utal az, hogy a honlapján még az első hullámbeli, április 20-ai keltezésű Fürdővédelmi Akciótervvel lehet szembesülni. Mindenesetre a hévíziek az első hullám levonulását követően is széleskörű, a szállásadókkal, a szolgáltatókkal és az önkormányzattal való egyeztetés után határozták el, hogy május 9-én újra kinyitották a tófürdő szabadtéri strand részét.

Most azonban nem elegendő, hogy a szabadtéri részlegek nyitva maradhatnak, mivel azokat alapvetően nem a helyiek, vagy a környező településekről érkezők használják, hanem sokan esetenként több száz kilométert utaznak azért, hogy több napot is eltölthessenek a termálfürdőkben. Márpedig az ő tartózkodásukat lehetetlenné teszi, hogy a szálláshelyeknek is kötelező átmenetileg lehúzni a rolót.

Arra egyébként, hogy a Covid-19 miatti korlátozások mennyire negatívan érintették a termál- és gyógyfürdőket, szemléletes példa, hogy a Hévízi Tófürdő jelenlegi forgalma a koronavírus-járvány hatására az előző, „békebeli” évinek már csak nagyjából az egynegyedét éri el.

Hévízhez hasonlóan a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő vezetőinek vigyázó szeme is a Kossuth térre vetül, a mai Nyugdíjas kedd megrendezése azonban még zavartalan. A Zalakarosi Fürdő optimista: pont tegnap hirdette meg akcióját, mely keretében arra buzdít, hogy karácsonyra fürdőbelépőre vagy bármilyen, a fürdőjük által nyújtott szolgáltatásra (például masszázs, wellness kád, szolárium stb.) beváltható utalványt ajándékozzanak a vendégek.

A Leányfalu Termálfürdő ma még arra figyelmeztet, hogy a (múlt) „szerdán életbe lépett kijárási korlátozás miatt változott a pénteki és szombati éjszakai fürdőzésünk záró időpontja. A medencéket 23:15-ig el kell hagyni, s fürdőt 23:30-kor zárjuk. Egyebekben minden változatlan: hangulatos zenével, selymes vízzel és kellemes étkekkel várunk.” A Kerekdombi Termálfürdő-Kemping pedig egyelőre még azon sajnálkozik, hogy „A járványügyi intézkedések legújabb bejelentése miatt sajnos az idei Márton napi vacsorát nem áll módunkban megtartani, illetve kiszállítást sem vállalunk!”