Kellemetlenül drágulnak az élelmiszerek, év végére lendül meg az infláció

Ha tehát valami előre nem látható statisztikai meglepetés nem írja felül, akkor az infláció decemberben tovább fog gyorsulni, és valószínűleg 4 százalék feletti lesz éves bázison a pénzromlás üteme. Ez pedig az elemzők szerint kényszerpályára teszi a monetáris politikát is, hiszen a jegybank elnökének személyétől függetlenül nem lehet majd büntetlenül lazítani a feltételeken. Természetesen nem zárható ki teljes mértékkel, hogy Varga Mihály színre lépése kamatcsökkentést hoz majd, ám ennek aligha lehet más az eredménye, mint érdemi forintgyengülés.

Rossz hír, hogy a decemberi adatok már 10 százalék feletti drágulást mutatnak ebben a 30 terméket összesítő kutatásban. Ennek következtében hiába állítja azt a kormány, hogy legyőzte az inflációt, az emberek minden idők legdrágább karácsonyi bevásárlása elé néznek. Ennek hátterében egyébként nemzetközi folyamatok (energia és üzemanyagárak drágulása) mellett a forint gyengülése vagy a hazai adópolitika (a legmagasabb európai áfakulcs, amit további különadóval fejeltek meg) is szerepet játszik.

Az idei gyenge gazdasági növekedés kapcsán Nagy Márton gazdasági miniszter rendszeres észrevétele volt, hogy a lakosság túl óvatos, és nem fogyasztja el a megnövekedett bértömeget. Érdemes megjegyezni, hogy miközben historikusan az idei fogyasztásbővülés erősnek tekinthető, az emlegetett óvatossági motívum is megfigyelhető. Hogy ez miként változik a jövő évben, abban nagy szerepe lehet a várakozásoknak és például az infláció érzékelésnek is.

A fogyasztói árindexnek jó ideje vitatott (másik) pontja volt a háztartási energia árának elszámolása, a KSH ugyanis a kétféle (rezsicsökkentett és lakossági piaci) árat fogyasztásarányosan arányosítja. (Érdemes megjegyezni, hogy a hazai szakmai fanyalgások ellenére a KSH szakmai tevékenységét rendszeresen monitorozó Eurostat nem emelt kifogást ez ellen a metódus ellen.) A folyamatosan csökkenő lakossági fogyasztás miatt az elmúlt bő egy évben az energiaárak látszólag paradox módon (hiszen azok rögzítve voltak) folyamatosan estek a statisztikák szerint, ami értelemszerűen az inflációt is mérsékelte. Ezúttal viszont fordult a kocka, havi bázison a KSH szerint a háztartási energiáért átlagosan 0,4 százalékkal többet kellett fizetni, ezen belül a palackos gáz 1,5, a vezetékes gáz 0,9 százalékkal drágult.

2024. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5 százalékkal pedig az előző havikat, közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Ezúttal a legnagyobb meglepetés talán az volt, hogy az elmúlt hónapokhoz képest nem volt olyan anomália, ami miatt az elemzői várakozások borultak volna. Korábban ugyanis számos alkalommal fordult elő az idei évben, hogy a KSH adati nem feltétlen voltak összhangban a gyakorlati tapasztalatokkal. De a múlt hónapban például egy akció miatt a távközlési szolgáltatásoknál mutattak ki jelentős árcsökkenést, ami az inflációs alapmutatót is érdemben javította. Érdekesség, hogy havi bázison a hivatalos statisztika szerint – kisebb mértékben – folytatódott ezen a területen az árcsökkenés, miközben az átlagfogyasztók ezt a telefon és internetes számlájukban aligha tapasztalták. A magyarázat egyébként az lehet, hogy az inflációban nagy csökkenést okozó szolgáltatáscsomag továbbra is a korábbi feltételek mellett érhető el.

Kedden tette közzé a KSH a novemberi inflációs adatot, amely gyorsult az előző hónapokhoz képest. A szám az elemzői várakozásokat igazolta, annak ellenére, hogy egyes részadatok most is tükröztek meglepetést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!