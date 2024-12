Keserű pirula a fa alá: karácsonyra drágulhat a benzin

Könnyen lehet, hogy már az óévben is drágulni fog benzin, ám a jövő év elején biztosan. Az az inflációkövető adóemelés miatt ugyanis nagyjából 8 forinttal lesz magasabb az üzemanyagokat sújtó jövedéki adó, ami a bruttó fogyasztói árakban nagyjából 10 forintos emelést jelent majd.

A hazai kutakon egyébként a mögöttünk hagyott héten sem volt érdemi változás, a gázolaj 4 forinttal lett olcsóbb, miközben a benzin ára nem csökkent.

Ha az uniós árakat nézzük, akkor a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar benzinárak relatívan drágultak, hiszen az összevetésben két hellyel hátrébb csúsztunk. Míg egy héttel ezelőtt kilenc olyan ország volt, ahol az átlagár alacsonyabb volt, mint Magyarországon, addig most 11 ilyen ország volt az Európai Unióban.

Nem csak uniós szinten romlott a magyar árak helyezése, hanem a régiós országok tekintetében is.

Különösen fájó a magyar fogyasztók szempontjából, hogy a nálunk sokkal gazdagabb Ausztriában is olcsóbban lehet tankolni, mint nálunk.

A dízel uniós összehasonlításnál gyakorlatilag meg kell ismételnünk a benzin esetében tett megjegyzésünket, a különbség annyi, hogy a rosszabb kiinduló pozíció – ahonnan két helyezést kell számolni, amellyel hátrébb csúsztak a magyar árak – eleve alacsonyabb volt. Így ezen a héten végül 13 olyan ország volt, ahol az átlagárakat tekintve olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.

Más kérdés, hogy a gázolajnál nem egy régiós ország, vagy egy nyugati állam előzött, hanem két balti országban lett olcsóbb az elmúlt napokban.

Drágul az olaj, emelkedhetnek az üzemanyagárak

Az olajárak a hét folyamán kisebb emelkedést mutattak, amely pénteken is folytatódott. Így a néhány hetes áresés után heti szinten ismét emelkedést figyelhetünk meg. Az elemzők szerint az árakat két fő tényező mozgatta: egyrészt a közel-keleti helyzet továbbra is feszült. A szíriai rezsim összeomlása után valószínű, hogy az Irán és Izrael közötti konfliktus kiéleződik. Emellett az Oroszországot érintő további szankciók is fokozták a befektetők aggodalmát, mivel ezek következtében jelentős kínálat eshet ki a piacról. A hírek szerint az Európai Unió további szigorú intézkedéseket tervez Oroszországgal szemben, hogy csökkentse Moszkva anyagi forrásait a háború folytatásához.

Az év végén és a jövő év elején is drágulhatnak az üzemanyagok

Fotó: Depositphotos

Bár Donald Trump reakciója kiszámíthatatlan az amerikai piacon is arra hajlanak a szakértők, hogy akár az Egyesült Államok is csatlakozhat ezekhez a szankciókhoz, ezzel is kényszerítve Vlagyimir Putyint a tárgyalásokra és a gyors megegyezésre. A Magyarország által is megszavazott szankció csomag keretében az orosz tankerflottát vették célba. A szankciók révén ezt az árnyékflottát szeretnék ellehetetleníteni.

Miközben a kínálati oldal kapcsán bizonytalanság merült fel, a keresleti oldalon valami megmozdulni látszik. A héten publikált kínai adatok azt mutatták, hogy a kőolaj importja novemberben hét hónap után először nőtt idén. Az elemzők egy része azzal számol, hogy ha látványos növekedés nem is lesz a kínai importban, de legalább már a mélyponton túl vannak és lassú visszaépülés jöhet.

Az olajár emelkedését részben ellensúlyozta, hogy több heti emelkedés után a dollár lejtőre került. Ennek köszönhetően a forint is erősödni tudott az amerikai fizetőeszközzel szemben, ez pedig a magyarországi árakat is visszafogja.

Nagy mozgásra a következő héten nem lehet számítani, az elmúlt napok tapasztalatai alapján. Ugyanakkor az olaj drágulása miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint inkább kisebb áremelkedésre lehet számítani.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.