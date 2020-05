Kész a jövő évi költségvetés tervezete - a kormány már holnap tárgyalja

Gulyás Gergely korábban azt mondta a 2021-es költségvetés parlamenti elfogadásának ütemezéséről: a dokumentumot május 19-ig nyújtják be a parlamentnek, ahol június 30-ig döntenek a javaslatról. Ahogy arra az mfor.hu korábbi cikke felhívta a figyelmet: a társadalombiztosítási alapok számára nem sok idő volt, hogy beépítsék a költségvetési terveikbe a 13. havi nyugdíj visszavezetésének 2021-re jutó részét - részletek >>

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!