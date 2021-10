"Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét!" - Márki-Zay Péter nyerte az ellenzéki előválasztást

Vasárnap este lezárult az ellenzéki előválasztás szavazatainak számlálása. A második forduló összesített eredményei alapján

az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter lett.

A hódmezővásárhelyi polgármester a voksok 56,71 százalékát szerezte meg, míg riválisa, a DK-s Dobrev Klára 43,29 százalékot szerzett.

A második fordulóban összesen 662 353-an vettek részt, 655 237 érvényes, és 7116 érvénytelen szavazatot leadva. Márki-Zay egy kivétellel az összes budapesti választókerületet megnyerte, vidéken pedig Csongrád, Vas, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Békés megyékben győzött.

Dobrev Klára vasárnap esti sajtótájékotatóján elismerte vereségét, és "tiszta szívből" gratulált Márki-Zaynak. Legyőzőjének sok erőt kívánt, és biztosította arról, hogy a jövőben támogatni fogja. Elmondta, mostantól nem foglalkozhatnak többé egymással, csak a közös céllal, Orbán Viktor leváltásával. Dobrev szerint a DK megerősödve jött ki az előválasztásból, és a továbbiakban is balos és progresszív párt maradnak.

Márki-Zay győzelmi beszédében elmondta, kivételes a győzelme, mert "Leváltottuk a szocialista pártból azokat, akik féltek a változástól. Leváltottuk azokat, akik üzleteltek a hatalommal, akiket meg lehetet zsarolni, meg lehetett venni." Azt is mondta, hogy ez "a kicsik forradalma" volt, utalva arra is, hogy mögötte nem állt már jól bejáratott pártgépezet, hanem kívülről tört be.

„Ti győztetek, ezek a fiatalok, mert ha most körbenézek, az átlagéletkor nem éri el a negyven évet. Nem tőlem kell féljen Orbán Viktor, hanem tőletek. Most beszéljetek a fideszes édesanyátokkal, a fideszes nagyszüleitekkel. Ez a győzelem a ti győzelmetek. Hajrá, fiatal Magyarország. Tőletek kell rettegjenek” - mondta aztán Márki-Zay.

A győztes beszélt a vesztesről is, Márki-Zay megköszönte Dobrev gratulációját, és ő is elmondta, hogy tovább már együtt mennek. Külön köszönetet kapott Karácsony Gergely is. Majd ezzel folytatta:

"Mi nem csak egy pártot akarunk leváltani. mi nem csak Orbán Viktort akarjuk leváltani. Mi egy új kultúrát akarunk elhozni Magyarországnak, ahol a szeretet lesz az irányadó, mert a sötétségét nem lehet sötétséggel legyőzni. Gyűlölettel nem lehet legyőzni a gyűlöletet, csak szeretettel. Elfogadhatatlan lesz az, hogy gyűlöletre gyűlölettel válaszoljunk. Szeretettel, magyarként fogunk keblünkre ölelni minden cigányt, minden zsidót, minden meleget, minden fogyatékkal élőt, minden népit és urbánust, és igen, szeretettel fogjuk magunkhoz ölelni a fideszeseket is. Ezt a harminc éves háborút kell lezárnunk egy békével. Erről szól valójában a 2022-es választás. Nincs több kérdés, nincs belső vita, nincs jobb és bal, nincs cigány, meleg, zsidó, nincs határon túli és magyar. Egy kérdés van: Fidesz, vagy nem Fidesz. Mi mindannyian osztozunk abban, hogy még a fideszeseknek is az az érdeke, hogy leváltsuk a Fideszt.”

A nagy jelszó pedig ez volt:

„A kijárat nem jobbra, nem balra van, hanem csak felfelé. Kétharmaddal fogjuk leváltani Orbán rendszerét!”

Mint ismert, az előválasztás első fordulóját még Dobrev nyerte, csaknem 35 százalékos, magabiztosnak mondható fölénnyel, második helyre Karácsony Gergely ért oda több mint 27 százalékkal, és Márki-Zay csak a harmadik lett, akkor még több mint 14 százaléknyi szavazatmennyiséggel lemaradva Gyurcsány Ferenc felesége mögött.

Az első forduló után közvetlenül éppen ezért Karácsony tűnt befutónak a második fordulós indulásra, de Márki-Zay, bár azt hangoztatta, hogy végső esetben ő visszalép a budapesti polgármester javára, valójában begyújtotta a rakétákat, és bármi is volt az első fordulós helyezése, egy hét alatt masszívan megváltoztatta a közvéleményt a saját esélyeit illetően. Karácsonynak ezúttal nem jött a be a békülékeny politizálás, és nyert helyzetből vert helyzetbe került az agilisabb vidéki riválissal szemben.

Dobrev sem tétlenkedett a két forduló között, tovább folytatta vidéki kampánykörútját, és a korábbi, jóságos nemzetanyuka-imidzsét leváltva sokkal offenzívabb politizálásba kezdett Márki-Zay ellen, akit az elmúlt héten már nemcsak a DK támadott, de a fideszes médiumok és megmondóemberek is, nyíltan jelezve, hogy a kormánynak egy Dobrev-győzelem lett volna az ideális, hiszen őt össze sem kell gyurcsányozni ahhoz, hogy férje kormányzásának emlékképei miatt feltehetően jelentősen kisebb esélyekkel induljon Orbán Viktor ellen jövőre (de azért persze össze is gyurcsányozták). Márki-Zayt nehezebb összegyurcsányozni, de természetesen a kormánypropaganda ezt is megpróbálta - egyelőre, úgy tűnik, sikertelenül.