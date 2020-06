Kettészakadt a kiskereskedelem áprilisban

Az áprilisi adatokat is figyelembe véve az idei év első négy hónapjában a kiskereskedelem 2019 azonos időszakához mérten 2,5 százalékos pluszban van.

A korlátozó intézkedések nyomán több bolttípus esetében is megfigyelhető, hogy áprilisban szinte semmi forgalmat nem tudtak bonyolítani. A legnagyobb vesztesek a következők:

Az élelmiszerüzletek 2,5 százalékos forgalomnövekedése egyébként magyarázat lehet arra is, hogy az amúgy több területen mérséklődő áprilisi infláció ellenére miért maradt kiugró mértékű az élelmiszerek árindexe. Ezen üzletek ugyanis láthatóan semmilyen forgalomkiesést nem szenvedtek el a járvány miatt, ezért semmi nem indokolta a természetes folyamatoktól merőben eltérő árcsökkentést. Természetesen az élelmiszerek inflációjában a forgalmon kívül más tényezők is szerepet játszottak, mint például az afrikai sertéspestis miatt kiugró mértékben dráguló sertéshús.

