Kezd felpörögni az átadott lakások száma, de csak a nagyvárosokban

Idén az első negyedévben 6153 új lakás épült, 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 6946 volt, ez 1,2 százalékkal kevesebb, mint 2020. I. negyedévében.

A KSH szerint az átadott lakások száma elsősorban Budapesten nőtt, ahol 2708 lakást vettek használatba, több mint kétszer annyit, mint egy évvel korábban. A megyei jogú városokban 12 százalékkal több, a kisebb városokban és a községekben viszont 9,0, illetve 11 százalékkal kevesebb lakás épült, mint az előző év azonos időszakában.

A kis és közepes településeken alig volt átadás idén (fotó: Mester Nándor) A kis és közepes településeken alig volt átadás idén (fotó: Mester Nándor)

Budapest mellett a legnagyobb újlakás-piacot jelentő Pest régióban 3,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2020 I. negyedévében. Az átadott lakások száma az egyes régiókon belül is változatosan alakult, ám Észak-Alföld valamennyi megyéjében kevesebb lakás épült, mint egy évvel korábban. A családiház-építők a várható szabályozás szigorítása miatt arra törekedtek, hogy 2020 végéig használatba vegyék a felépült lakásokat. Az előrehozott családiház-építések miatt 2021 I. negyedévének lakásépítésében a többlakásos épületek domináltak - közölte a KSH.

A természetes személyek által épített lakások aránya 43-ról 28 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 57-ről 71 százalékra növekedett 2020 azonos időszakához képest. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 30 százaléka családi házban, 67 százaléka többlakásos épületben, 0,5 százaléka lakóparkban található.



Az alacsony bázis miatt a fővárosban rendkívüli mértékben visszaesett, miközben minden egyéb településkategóriában erősen nőtt az építési kedv: Budapesten 79 százalékkal kevesebb, a megyei jogú városokban 77, a többi városban 82, a községekben pedig 84 százalékkal több lakás építését kezdeményezték, mint az előző év azonos időszakában.

Az építendő lakások száma Pest régióban 79 százalékkal emelkedett. Minden más vidéki régióban is növekedés tapasztalható, de Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön így is rendkívül alacsony az építendő lakások száma, így az új lakások nagy többsége várhatóan ezután is a központi és a dunántúli régiókban készül majd el. A keleti országrészben csak Észak-Alföld régióban adtak ki nagyszámú, közel 1000 építési engedélyt, ez az egy évvel korábbi érték háromszorosa.

Tavaly az egész évben 28 208 új lakás épült, 33,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Utoljára 2009-ben volt ennél magasabb az új lakások száma. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 22 556 volt, 35,8 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, ami fordulat a korábbi évekhez képest, amikor az építési engedélyek száma még többszörösen meghaladta az új lakásokét - állapította meg előző jelentésében a KSH.