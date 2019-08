Ki nem találná, melyik országban nőtt kilencszeresére a magyarok száma

Gyakran adnak hírt arról, hogy a magyar kivándorlók és vendégmunkások többsége Ausztriába, Németországba és Nagy-Britanniába tart. Ezen három országban a hivatalos számok szerint is legalább négyszázezer magyar állampolgár élhet. Most olyan országoknak néztünk kicsit utána, amelyekről kevesebb szó esik, de mégis tartogatnak érdekességeket. Ezekben összesen szintén jó pár tízezer magyar él.

Németországban az Eurostat szerint 2008-tól 2018 elejéig több mint háromszorosára, 60-ról 190 ezerre nőtt a magyarok száma. (Frissebb adatokról itt írtunk, 2018 végén 212 ezer fő.) Ausztriában négyszereződés volt, Nagy-Britanniában pedig még a Brexit-szavazás után is tovább nőtt a számuk.

Az utóbbi időben az Eurostat néhány hiányzó adatot pótolt. Ezért készítettünk egy táblázatot, ami azt is mutatja, hány százalékkal nőtt a magyarok száma tíz év alatt (vagy amióta vannak számok.) Érdekes dolgok jöttek ki. A csúcstartó meglepő módon Csehország, ahol kilencszeresére nőtt a magyar állampolgárok száma.

Prágában élni jobb?

Igaz, így sem sokan vannak, 5400 főről van szó. Azt tudjuk, hogy a cseh bérek lényegesen magasabbak a magyarnál, ez lehet az egyik magyarázat. Egy másik tippünk, hogy eredetileg a Felvidékről származó, magyar állampolgárságot szerzett, a szlovák nyelv miatt azonban Csehországban is jól boldoguló magyarok vándorolnak Csehországba. (Vagy magyarországi szlovákok.)

Magyar állampolgárok Európában (Eurostat, fő) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2008** Csehország 999 1 522 2 304 3 140 4 109 5 372 915,2% Norvégia 2 168 2 653 3 144 3 500 3 677 3 698 568,0% Izland 139 155 200 242 316 438 503,4% Dánia 2 785 3 311 3 846 4 343 4 730 5 009 491,6% Svájc 9 914 11 596 14 882 17 525 19 569 21 302 484,1% Hollandia 9 245 10 280 11 223 12 256 13 123 14 107 483,0% Észtország 43 45 154 173 161 199 462,8% Szlovénia 229 279 355 413 506 586 461,4% Ausztria 37 004 46 264 54 939 63 550 70 584 77 113 400,9% Szlovákia 9 920 8 134 8 629 9 185 9 799 10 248 379,3% Románia 1 610 1 632 2 841 4 040 4 521 4 457 350,1% Németország 106 342 132 284 150 712 171 154 180 168 190 647 316,6% Lichtenstein 33 37 43 43 45 50 312,5% Litvánia : 18 23 38 48 55 305,6% Luxemburg : : : 1 548 1 650 1 828 265,7% Svédország 5 547 5 911 6 297 6 704 6 979 7 296 235,1% Belgium 5 327 5 820 6 125 6 389 6 469 6 611 226,6% Finnország 1 622 1 784 1 879 1 968 1 973 1 907 211,9% Spanyolország* 12 918 13 714 14 514 15 389 16 327 17 345 193,8% Lengyelország : : : 678 771 813 177,9% Lettország 21 21 25 28 28 30 176,5% Portugália 414 424 482 480 520 597 154,7% Olaszország 6 840 7 483 7 708 8 034 8 181 8 288 151,6% Írország : : : : 9 431 9 379 149,8% Egyesült Királyság : 74 544 86 489 83 707 96 374 99 596 133,6% Horvátország : : : 556 627 680 122,3% Görögoszág : : : 775 770 792 102,2% Franciaország : 6 279 6 543 6 593 6 548 6 181 98,4% Bulgária 142 148 153 144 142 136 96,5% *A spanyol hatóságok adatai. **Vagy az utolsó ismert adathoz képest.

A második ország, ahol arányaiban nagyot ugrott a magyarok száma, közel hatszorosára, Norvégia. Ehhez nincs sok mindent hozzátenni, hiszen a világ egyik leggazdagabb jóléti államáról van szó. Igaz, hideg, messze van és drága is. Így ezen ugrás után is csak 3700 főről beszélünk.

Tudnak ezek a skandinávok

De a skandinávok általában tudhatnak valamit, mert a sorban meglepő módon a zord Izland a következő, majd Dánia (440, illetve 5000 fővel). Svédországra hiába tippeltünk volna, “csak” bő kétszeresére nőtt a létszám.

Svájc és Hollandia fejlettsége okán alighanem teljesen megérdemelten szerepel az élbolyban. A következő meglepetés, hogy mintha Észtország is kisebb célponttá kezdene válni: 2012 és 2018 között 43-ről 199-re nőtt a magyarok száma.

Román bérért, vagy haza a szülőföldre?

Jelentős a magyar állampolgárok számának növekedése a környező országokban, mint Szlovénia, Szlovákia vagy Románia. Hogy ez mennyiben jelent valódi kivándorlást – például a magyar bérek miatt –, korábban áttelepült magyarok visszatelepülését, vagy a magyar állampolgárság megszerzését, “honosítást”, azt nem tudjuk megbecsülni.

Mindenesetre a hírek között gyakran szerepel, hogy lassan a román bérek is utolérik a magyart.

Európa beteg emberei?

Mindössze két helyen találtunk csökkenést a magyar állampolgárok számában: A Németországhoz vagy Nagy-Britanniához hasonló méretű Franciaországban mindössze 6200-an vannak. Ez négy év alatt másfél százalékos csökkenés, a trend enyhén lefelé mutat. Valamint Bulgáriában, de ott eleve csak néhány tucat főről van szó.

Olaszországot “Európa beteg emberének” is nevezik szinte állandó gazdasági és politikai válsága, eladósodottsága miatt. Ennek ellenére a magyarok száma 52 százalékkal emelkedett tíz év alatt. Ám így is alacsony más országokhoz képest, csak 8300 fő.

Tengerparttal könnyebb?

Az ország méretéből, földrajzi közelségéből adódóan azonban sokkal, de sokkal, egy nagyságrenddel magasabb is lehetne ez a szám. Az éghajlat kedvező, a turizmus fejlett, ahol sok magyar helyezkedik el más országokban. Hátrány, hogy olaszul nálunk jóval kevesebben tudnak, mint angolul vagy németül. A nyelv is fontos, ezt jelzi, hogy az ország inkább a latin-amerikaiak és a románok bevándorlási célpontja. Hasonlóan Spanyolországhoz.

Magyar állampolgárok Európában (Eurostat, fő) 2008 2009 2010 2011 2012 Csehország 587 653 652 711 839 Norvégia 651 832 1 020 1 356 1 724 Izland 87 : 119 130 139 Dánia 1 019 1 357 1 586 1 867 2 174 Svájc 4 400 5 150 5 839 6 556 8 066 Hollandia 2 921 4 044 5 294 6 546 7 775 Észtország : : : : : Szlovénia 127 162 156 201 171 Ausztria 19 233 21 276 : : 29 832 Szlovákia 2 702 8 014 8 743 9 396 9 255 Románia : : : : 1 273 Németország 60 221 63 801 65 443 : 80 021 Lichtenstein : 16 19 28 28 Litvánia : : : : : Luxemburg 688 : : : : Svédország 3 104 3 862 4 525 4 886 5 093 Belgium 2 917 3 312 3 772 4 451 4 734 Finnország 900 1 117 1 198 1 315 1 536 Spanyolország* : 8 948 10 153 11 172 12 187 Lengyelország 457 : : : : Lettország : : : : 17 Portugália 386 333 352 428 435 Olaszország 5 467 5 225 5 524 5 741 6 085 Írország 6 261 7 890 8 462 8 292 : Egyesült Királyság : : : : : Horvátország : : : : : Görögoszág : : : : : Franciaország : : : : : Bulgária 141 139 139 138 132 *A spanyol hatóságok adatai.

Spanyolországban a súlyos gazdasági válság, a rendszeres politikai feszültségek és a magas munkanélküliség ellenére is kétszeresére nőtt kilenc év alatt a magyarok száma. Vajon miért? Az érthető, hogy a gazdaságilag fejlett, tengerparti, turistaparadicsomnak számító Katalóniában (Cataluña) több mint kétszer annyi magyar él, mint a fővárosban, Madridban.

Magyarok Spanyolországban Összesen 17 345 Andalucía 2 939 Aragón 217 Asturias (Principado de) 148 Balears (Illes) 1 509 Canarias 3 257 Cantabria 55 Castilla y León 798 Castilla-La Mancha 185 Cataluña 3 255 Comunitat Valenciana 2 662 Extremadura 23 Galicia 155 Madrid (Comunidad de) 1 470 Murcia (Región de) 251 Navarra (Comunidad Foral de) 138 País Vasco 197

A turizmus lehet a kulcs

Az azonban érdekes, hogy pár fővel ennél is többen vannak a Kanári-szigeteken. Ez a terület szegénynek számít, és lakossága is viszonylag alacsony. De a Baleári-szigeteken (Balears) is többen vannak, mint Madridban, és a szintén mediterrán, tengerparti Valenciai Közösségben. Itt valószínűleg az éghajlat hatása látszik. (Az említett területeket kiemeltük a táblázatban.)

Esetleg az is, ami Ausztriában, Németországban is tapasztalható, hogy sok magyar a turizmusban, vagy az ahhoz kapcsolódó vendéglátásban, kereskedelemben helyezkedik el. Ezek a területek ugyanis egyben a legfontosabb turisztikai központok is.

A baszkokhoz nem

A spanyol fennsíkon levő, elmaradottabb, főleg az agráriumból élő tartományokban viszont alig élnek magyarok. Érdekes módon még az iparilag fejlett, de más éghajlatú és turisták által kevéssé felkapott épülő Baszkföldön (País Vasco) sincsenek sokan. (A Privátbankár.hu cikke.)

(A Spanyolországra vonatkozó adatok a spanyol hatóságoktól származnak.)