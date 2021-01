Kiderült, hogyan kell fizetni a katát és hová kell utalni a gépjárműadót idén

Az új évtől megváltozott a gépjárműadó fizetési rendje, minden egyes forint a központi költségvetést gazdagítja, ennek megfelelően pedig a befizetést sem önkormányzati, hanem központi számlaszámra kell teljesíteni. Ma már azt is tudjuk, hova.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendre közzéteszi a számlaszámok adónemenkénti jegyzékét. Legutóbb január elsején frissítette a jegyzéket, és ebben már feltüntették a belföldi gépjárműadó számlaszámát is. Jó, ha az autótulajdonosok felírják maguknak: a mostani évtől minden ilyen típusú befizetést az 10032000-01079160-as számlaszámra kell küldeni. Az adónem kódja 410,

Idő még van megjegyezni a számsort, a törvény szerint ugyanis legközelebb márciusban kell(ene) rendezni a gépjárműadó első részletét (és szeptemberben a másodikat). Azonban ezúttal indokolt feltételes módban fogalmazni, mert a kormány - a törvénymódosításokra tekintettel, hogy a gépjárműtulajdonosoknak legyen elég idejük felkészülni - egy hónap haladékot adott az autósoknak az első részlet befizetésére. Így arra áprilisi 15-g kell sort keríteni.

Mint emltettük, eddig a helyi önkormányzatoknak fizettük ezt az adót, ahonnan egy megosztás alapán került tovább a befizetett összeg meghatározott része (60 százaléka) a központi büdzsébe. Tavaly tavasszal azonban, a koronavírus-járvány első hullámakor a kormány egyebek mellett az önkormányzatoknál maradt 40 százalék elvonásával is hízlalta a védekezésre szolgáló költségvetési forrásokat. Értelemszerúen ennyivel - egészen pontosan 34 milliárd forinttal - kevesebb maradt így helyben, amiből gazdálkodni tudtak a helyhatóságok.

Aztán a 2021-es büdzsében véglegesítették ezt az állapotot, rögzítve, hogy a gépjárműadó egésze a központi költségvetést illeti. Majd az őszi adócsomagban az adóadminisztrációt is ehhez az új helyzethez igazították, amikor a NAV-hoz rendelték a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézést, ideértve a befizetéseket is. Most, január elsején pedig eldőlt az is, hogy milyen számlaszámra kell fizetni az adót a továbbiakban.

Van azonban más változás is az adószámok jegyzékében. Szintén a múlt évi jogszabályváltozások miatt meg kellett bontani a kisadózó vállalkozások tételes adóját, mivel januártól a kifizetőnek is lesz adminisztratív teendője bizonyos esetekben. Vagyis akkor, ha az általa a megbízottnak kifizetett összeg meghaladja a 3 millió forintot éven belül. Ekkor a 3 millió forint feletti összeg után 40 százalékos különadót kell fizetni, de ez nem a megbízott, hanem a megbízó dolga lesz a törvény értelmében. (Tavalyig a megbízott intézett minden ezzel kapcsolatos ügyet, és amennyiben az akkor hatályos szabályok értelmében az éves bevétele meghaladta a 12 millió forintot, akkor a fölöttes rész utáni 40 százalékos különadót is neki kellett megfizetnie.)

Most azonban új helyzet van, ezért ketté kellett bontani a számlát. A megbízottak ugyanarra a számlaszámra (10032000-01076349) fizetnek, mint eddig, a megbízók számára pedig ez a számlaszám áll rendelkezésre a különadó teljesítésére: 10032000-01076387. A költségvetési számla megnevezése pedig "Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla". Az adónem kódja 488.

Mindezeken túl még egy változás volt a jegyzékben, a Szakmai költségvetési fejezet alszámla - Nemzeti agrártámogatások új számlaszáma: 10032000-00362186-50000012.