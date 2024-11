Kifizette a váltságdíjat a magyar kormány? Eltűntek az érzékeny anyagok a hackercsoport oldaláról

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A világháló sötét bugyraiban állítólag elérhetőek képernyőmentések katonai titkokról, a magyar haderő képességeiről és munkatársak neveiről is

- írja a lap, amely kérdéseket is küldött a Honvédelmi Minisztériumnak, de egyelőre választ nem kapott.

„Az általunk megkérdezett kibervédelmi szakértők megosztottak annak kapcsán, hogy az állam kifizethette-e a zsarolók által kért ötmillió dollárt. Van, aki a körülmények alapján arra következtet, hogy valószínűleg fizettek, más szerint az oldalról való lekerülésnek más okai is lehetnek”

A 444 vette észre , hogy szerda estére eltűntek azok a képernyőffotók, amelyekkel az Inc. Ransom oldalán bizonyítani kívánták, hogy sikerült feltörniük a Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereit, és érzékeny adatokat megszerezni onnan.

Eltűntek a Védelmi Beszerzési Ügynökség anyagai az Inc. Ransom oldaláról. Mi történt?

