Kigyulladt a legnagyobb dél-oroszországi olajfinomító – esti háborús összefoglaló

Tűz ütött ki szerdán a Rosztov megyei Novosahtyinszk olajfinomítójában, a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint az incidenst ukrán drón becsapódása okozta. A tüzet Dél-Oroszország legnagyobb finomítójában mintegy másfél órás munkával eloltották. A gyárat a keletkezett kár felméréséhez le kellett állítani. A finomítót két drón közelítette meg, az egyikük a létesítménynek vágódott, a másik elrepült.

Elképzelhetetlen, hogy a Nyugat partneri kapcsolatot alakít ki Oroszországgal a belátható jövőben - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán Berlinben a szövetségi parlamentben. A kancellár a következő napok nagyszabású nemzetközi tanácskozásaival - EU-csúccsal, EU-Nyugat-Balkán vezetői találkozóval, a NATO-csúccsal és a G7-országok vezetőinek németországi találkozójával - kapcsolatos német kormányálláspontot ismertető beszédében kiemelte, hogy meg kell adni a EU-s tagjelölti státuszt Ukrajnának és Moldovának, és meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával.

A kínai elnök is békét akar Ukrajnában: Hszi Csin-ping kínai elnök a béke helyreállítását sürgette Ukrajnában a BRICS-országok üzleti fórumának megnyitóján szerdán videókapcsolaton elmondott beszédében. A Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika gazdasági társulására megalakított fórum megnyitóján Hszi az ukrajnai háborút újabb, az emberiségnek szóló vészjelzésnek nevezte. A kínai elnök ezúttal sem bírálta Oroszországot a konfliktus miatt, és bár a NATO-ról sem tett említést, kritikusan szólt a katonai szövetségek bővítéséről és a biztonság mások kárára történő biztosításáról.

Szerhij Kiszlicja ukrán ENSZ-nagykövet kijelentette szerdán, hogy ideje véget vetni az "orosz fasizmusnak", és emlékeztetett arra, hogy annak idején nem volt szavazás arról, hogy a Szovjetunió helyett Oroszországot vegyék fel a világszervezet tagországai közé. A diplomata ezt a Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az ukrajnai helyzettel foglalkozó ülésén jelentette ki.

Finnország megakadna Putyin torkán: Háború esetén a legfontosabb a finn emberek eltökéltsége lenne: a legfontosabb védelmi vonal a két fül között húzódik, ahogy azt az ukrajnai háborúban is látjuk. Finnország évtizedek óta felkészült egy esetleges orosz támadásra, amely így heves ellenállásba ütközne - jelentette ki szerdán a finn vezérkari főnök. Timo Kivinen tábornok hangsúlyozta, hogy bár hazája jelentős fegyverkészleteket is felhalmozott, a háború esetén a legfontosabb mégis az emberek eltökéltsége lenne. "A legfontosabb védelmi vonal a két fül között húzódik, ahogy azt jelenleg az ukrajnai háborúban is látjuk" - fogalmazott újságíróknak.

Míg korábban a zsarolóvírus-fenyegetések általában elkerülték Oroszországot, a háború kitörése óta a kibertámadások legkedveltebb célpontja lett, a biztonságtechnikai szoftvereket fejlesztő ESET elemzése szerint a háború kezdete óta megnőtt az amatőr zsaroló- és adattörlőprogramok száma, amelyek készítői gyakran a harcoló felek egyike mellett foglalnak állást, és a támadásokat személyes bosszúként állítják be. A társaság közleménye szerint a háborúban a spam és az adathalász fenyegetések is megjelentek.