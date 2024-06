Kikerülik az élelmiszergyártók a vásárlókat védő magyar szabályt

Vannak ugyan az áruházakban olyan termékek, amelyek mellett megtalálható a figyelmeztetés, miszerint „Vigyázat, a termék kisebb lett!”, ám nem sokat találni belőlük – írta a hvg.hu. Ennek részben az lehet az oka, hogy több ezer terméket kínáló boltokban eltűnik a két tucat ilyen árucikk. Másrészt a gyártók és a kereskedők keresik a figyelmeztetés kijátszásának lehetőségeit.

Rafináltak az élelmiszeresek

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal három hónapig tartja nyilván honlapján azokat a termékeket, amelyek ára változatlan maradt mennyiségük zsugorodása ellenére. Ezen a listán május utolsó hetében 635 tétel szerepelt, ami június elejére 211-re csökkent és a korábban bejelentett áruk kiesésével további zsugorodás várható.

Nem arról van szó, hogy a cégek feladták a súlycsökkentést, hanem arról, hogy kitalálták, miként kerülhetik el a bejelentési kötelezettséget. Az egyik lehetőség erre a kormányrendeletben lévő kiskapu. E szerint, ha az új kiszerelés mellett az eredetit fél éven át továbbra is árulják, akkor nem kell elhelyezni az újdonság mellett a zsugorítást jelző szöveget.

A Coca-Cola reklámja új terméknek állítja be a változtatást: azzal reklámozza új háromdecis flakonos kóláját, hogy elfér a fogyasztó zsebében. A kereskedők úgy szálltak be a tájékoztatás de facto elkerülésébe, hogy a lehető legkevésbé feltűnően hívják fel vevőik figyelmét arra, hogy boltjaikban zsugorinflációs termékek is kaphatók..