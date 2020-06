Kinevezték az MNB új alelnökét

A tájékoztatás szerint az ünnepélyes eskütétel 2020. június 23-án, kedden lesz a Sándor-palotában. Virág Barnabás eddig a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója volt.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke.

Érdekes, hogy a Budapest Institute of Banking Zrt. (BIB) honlapja már megelőlegezte a kinevezést, napok óta szerepel ugyanis a cég 10 fős tanácsadó testület tagjai között Virág Barnabás neve. A testület elnöke Matolcsy György, az MNB elnöke, a tagok között található még további két MNB-alelnök, Patai Mihály és Kandrács Csaba, továbbá a jegybank egyik ügyvezető igazgatója, Fábián Gergely (aki egyúttal a BIB vezérigazgatója).

Az ő szerepvállalásuk logikusan következik abból, hogy a BIB egyedüli részvényese, a BÉT fő, 81,35 százalékos tulajdonosa az MNB. Emiatt az is magától értetődő, hogy a május 28-án posztjáról lemondott Nagy Mártont az utódjául jelölt Virág Barnabás a BIB tanácsadó testületében is követi.

A Budapest Institute of Banking Zrt. egyébként pont a napokban jelentette be a cégközlönyben, hogy alaptőkéjének egyidejű felemelését és leszállítását határozta el az alapítója, a BÉT. Eszerint 5 millió forinttal nőtt a jegyzett tőke, új részvények kibocsátásával, amelyek értéke 105 millió forint. Így a társaság a tőkeleszállítással együtt is többletforráshoz jut – olvasható a cégközlönyben –, amelynek összege tehát 100 millió forint.

Mivel az alaptőke-leszállítás összege 75 millió forint, a BIB jegyzett tőkéje 125 millióról 50 millióra csökken, azáltal, hogy bevonnak 750 darab törzsrészvényt.

A BÉT kiemelten fontos célkitűzése a tőkepiaci szakma folyamatos fejlesztése és utánpótlása, ezért piaci szereplőket célzó oktatási programját 2017 őszétől kiterjesztette, és megalapította a Budapest Institute of Banking oktatási intézetet – olvasható a tőzsde honlapján.

Alaptőke egyidejű felemelésére és leszállítására általában akkor szokott sort keríteni egy gazdasági társaság, amennyiben akkora vesztesége keletkezik, amelynek következtében rendeznie kell a tőkéjét. Ilyen esetekben általában a saját tőke lesz kevesebb a jegyzett tőkénél, amely helyzet a törvény szerint nem állhat fenn.

Hogy a BIB mostani tőkerendezésénél mi volt a helyzet, s az új részvényeket ki jegyezte le, arról megkérdeztük a társaság addigi kizárólagos tulajdonosát, a BÉT-et, de még nem kaptunk választ, amint az megjön, természetesen közöljük. Arra, hogy mekkora volt az ily módon rendezendő veszteség, a társaság 2019-es beszámolója fényt deríthetne, csakhogy ez még nem jelent meg.