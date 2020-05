Költségvetés: az egyházak és a nyugdíjasok elégedettek lehetnek

Brutális visszavágásról nem beszélhetünk, de a költségvetés spórolni kíván a Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások soron, hiszen ott az idei 752 milliárdnál 50 milliárddal kevesebb szerepel. Szintén kisebb összeget láthatunk Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások esetén, ahol a sport és a kulturális tevékenységek is kisebb összeggel számolhatnak. Nem érinti ugyanakkor a megszorítás az egyházakat, hiszen hitéleti tevékenységre az ideihez képest 11 milliárddal többet szán a kormány.

Az egészségügy nagyságrendileg 10 százalékkal nagyobb büdzséből gazdálkodhat a jövő évben, míg idén 3432 milliárdot kap, addig 2021-ben 3744 milliárd jut ennek a területnek. Elsősorban a növekvő nyugdíjkiadások miatt a társadalombiztosításra fordított összegek is számottevően gyarapodnak majd. Míg az ezévi büdzsében 6530 milliárddal számoltak, addig a következő esztendőben már 7525 milliárdot költ erre az ország. Ebből a nyugdíjak esetén a mostani 3580 milliárd helyett 4037 milliárdos összeg jut majd.

Az Orbán-kormányok kapcsán rendszeres kritikaként merül fel évek óta, hogy az egészségügyre és az oktatásra nem költ. A most benyújtott törvénytervezet szerint mindkét terület jelentős többletforráshoz fog jutni. Oktatási tevékenységekre a 2020-as 2432 milliárddal szemben 2587 milliárd jut majd. Hogy a tamáskodóknak ne kelljen sokat gondolkodni, itt jelezzük, hogy mégis van itt is támadási felület, hiszen a felsőfokú oktatás esetében forráselvonás látszik a költségvetési törvényjavaslat szerint: 623 milliárd helyett 592 milliárdot kap ez a terület.

Az elkülönített állami pénzalapokba a jövő évben a 2020-asnál kisebb összeg kerülhet, hiszen az idei előirányzatban 633 milliárd szerepel, míg jövőre erre a sorra 620 milliárd került. Az alapok kiadása is csökken, hiszen ez az összeg a 2020-as 641 milliárddal szemben jövőre 607 milliárd lesz.

Ugyanakkor ezt a helyi önkormányzatok esetén a 2020-as -45 milliárd forintos tervekhez képest 200 milliárd forint körüli mínusz szerepel a kedden benyújtott törvénytervezetben. Igaz, azt is érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt hetekben az önkormányzatok részéről folyamatos panaszként merült fel a források elvonása (például a gépjárműadó a korábbi megosztással szemben immár teljes egészében a költségvetéshez kerül).

Rontani fogja az egyenleget az is, hogy míg a 2020-as előirányzatban az egészségbiztosítási alap nullásra lett tervezve, addig 2021-ben 111 milliárdos mínusz szerepel ezen a soron.

