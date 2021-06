Koronavírus: a tegnapi adatoknál valamivel rosszabbak a maiak

Az elmúlt 24 órában 315 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 302 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a friss adatokat az operatív törzs. A tegnapi nap folyamán elhunyt 18 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 792 főre emelkedett.

Ezek az adatok valamivel rosszabbak, mint egy nappal korábban (akkor 275 új fertőzöttről és 13 elhunytról jelentett a törzs), de mindenképpen a járvány lecsengéséről tanúskodnak. A tegnapi nap során a korábbinál több pozitív esetet regisztráltak, a mintavételek 9,1 százalékánál mutatták ki a koronavírus jelenlétét (egy nappal korábban 1,1 százalék volt pozitív, gyanítjuk, az a közlés nem tartalmazott minden adatot.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 708 198 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 67 312 főre csökkent. Kórházakban 739 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 227 318, közülük 3 732 252 fő már a második oltását is megkapta."Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát" - ismételte meg Orbán Viktor kormányfő értékelését az operatív törzs.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 53,5 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 38 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos - hívták fel a figyelmet.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.