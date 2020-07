Koronavírus: enyhített a kormány két ország besorolásán, pedig terjed a járvány

A beutazási korlátozások a sárga és a piros besorolású országokból hazaérkezőket érintik: a határon belépőket szúrópróbaszerűen (közúton és repülőtéren is) egészségügyileg szűrik, testhőmérséklet-mérést végeznek náluk és kérdőívet kell kitölteniük, valamint hatósági házi karanténra kötelesek.

A közlemény szerint a járványügyi készültség és a bizonyos országokat érintő beutazási korlátozások továbbra is érvényben vannak. Az a cél, hogy a vírus behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását megakadályozzuk, és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük - tették hozzá.

