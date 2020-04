Koronavírus: már több mint 20 ezren haltak meg Spanyolországban

Spanyolországban több mint egy hónapja szükségállapot van érvényben, amely egyelőre április 25-én éjfélig tart, de újbóli meghosszabbítása várható. Ha a vírus terjedése továbbra is az elvárt mértékben lassul, akkor elképzelhető, hogy részben enyhítenek a jelenlegi korlátozó intézkedéseken.

A járványügyi intézkedések részeként hétfőtől kizárólag névre szólóan lehet vonatjegyet vásárolni, minden esetben szükséges a személyi igazolványszám és a telefonszám megadása is. A Renfe vasúttársaság azért vezeti be ezt az eljárást, hogy egy esetleges fertőzés esetén minden utast tájékoztatni tudjon.

A szaktárca korábban jelezte: ez még néhány napig így lesz, mert az egyik tartományból érkezett adatokat napokra visszamenőleg korrigálni kell, ugyanis azok forrásai nem voltak egységesek, egyúttal rendeletben egységesítette a statisztikai kritériumokat. Minderre azért volt szükség, mert Katalóniában a héten elkezdték a tesztekkel nem igazolt, de a tünetek alapján valószínűsíthetően koronavírus okozta fertőzéseket és haláleseteket is hozzászámolni a minisztériumnak küldött adatokhoz.

A tartományi jelentésekből készült összesítés szerint egy nap alatt 565-en haltak meg, kevesebben mint pénteken, amikor 585-en hunytak el. A fertőzés 20 ezer 43 emberéletet követelt eddig a dél-európai országában. Vizsgálatokkal 4499 újabb esetet azonosítottak az elmúlt 24 órában a pénteken közölt 5252 után. Január vége óta összesen 191 726 fertőzést regisztráltak. A gyógyultak száma szombaton 3166-tal emelkedett, miután pénteken 3502 pácienst nyilvánítottak egészségesnek. A fertőzést 74 662-en győzték már le. A szombaton ismertetett számokban több ellenmondás is található a pénteken közzétett adatokhoz képest, csakúgy mint az egy nappal korábbi statisztikák között.

