Koronavírus: minden ötödik teszt pozitív lett

8863 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 516 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a friss adatokat a koronavirus.gov.hu. Mivel több mint 42 ezer mintavétel történt az elmúlt 24 órában, a napi pozitivitási arány 20,94 százalék.

Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 952 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 351 891 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 147 647 főre emelkedett.

8764 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházi kezelésben részesülő fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában rég nem látott mértékben csökkent, 133 fővel. Ezzel párhuzamosan a lélegeztetőgépen lévők száma 16-tal növekedett.

Folyamatosan zajlik az oltás is, a friss adatok szerint már 1 319 266 fő a beoltottak száma, ebből 392 703 fő már a második oltását is megkapta. Összesen az elmúlt 24 órában közel 26 ezer oltást adtak be az orvosok Magyarországon.