Koronavírus: Romániában minden nap megdől az előző napi csúcs

A friss tesztek közül 13 ezret végeztek orvosi javallatra, több mint 9000-et pedig saját kérésre, ugyanis sok ország már csak friss negatív koronavírus-teszttel engedi be karanténkötelezettség nélkül a román állampolgárokat.

Az adat értelmezését nehezíti az a körülmény, hogy a tesztelő-központok túlterheltsége miatt egyes minták kiértékelésére napokig várni kell. Így szombaton minden korábbinál több, 34 ezret meghaladó számú teszt eredménye került be a statisztikákba, de a GDS jelentése szerint ezek közül csak 22 500 vizsgálatot végeztek az utóbbi 24 órában, a többi 11 600 teszteredmény korábban vett minták kiértékelését tükrözi.

